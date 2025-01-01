Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
НЕбалет Щелкунчик: Игра начинается
Билеты от 500₽
Киноафиша НЕбалет Щелкунчик: Игра начинается

Спектакль НЕбалет Щелкунчик: Игра начинается

6+
Продолжительность 1 час, без антракта
Возраст 6+
Билеты от 500₽

О спектакле

Премьера рождественского шоу в Москве

27 декабря в 19:00 Москонцерт представит уникальную премьеру оригинального рождественского шоу «НЕбалет Щелкунчик: Игра начинается». Это интригующее цифровое приключение сочетает в себе мистическую сказку Гофмана и вдохновляющую музыку Чайковского, впервые оживленных в формате 2.0.

Сюжет

Действие разворачивается в рождественскую ночь 2035 года, когда происходят чудеса. Обыкновенный монитор становится порталом в удивительный мир компьютерной игры. Главная героиня Мари получает в подарок необычную куклу – Щелкунчика. Сказочный принц ведет ее в мир невероятных приключений, где каждый персонаж – аватар с уникальной историей и судьбой.

Зрителям предстоит не просто наблюдать, но и стать частью этой истории, witness битвы между аналоговым волшебством и виртуальной реальностью. Они смогут совершить цифровое путешествие по уровням игры – от Леденцового луга до дворца Щелкунчика, и, конечно, узнать, чем завершится эта эпичная битва!

Команда постановки

  • Режиссер-постановщик и сценарист: Вадим Летунов
  • Художник по костюмам: Анна Тиханушкина
  • Хореограф: Иван Межевикин
  • Художник по свету: Антон Гордиенко
  • Продюсер: Иоланта Запашная
  • Видеопроекция: Креативная студия АртНови

Не упустите возможность погрузиться в волшебный мир этого оригинального спектакля!

Купить билет на спектакль НЕбалет Щелкунчик: Игра начинается

Помощь с билетами
Декабрь
Январь
27 декабря суббота
19:00
Москонцерт-холл Москва, Каланчевская, 33
от 500 ₽
28 декабря воскресенье
12:00
Москонцерт-холл Москва, Каланчевская, 33
от 800 ₽
15:00
Москонцерт-холл Москва, Каланчевская, 33
от 800 ₽
19:00
Москонцерт-холл Москва, Каланчевская, 33
от 500 ₽
29 декабря понедельник
12:00
Москонцерт-холл Москва, Каланчевская, 33
от 800 ₽
15:00
Москонцерт-холл Москва, Каланчевская, 33
от 800 ₽
19:00
Москонцерт-холл Москва, Каланчевская, 33
от 800 ₽
30 декабря вторник
12:00
Москонцерт-холл Москва, Каланчевская, 33
от 800 ₽
31 декабря среда
12:00
Москонцерт-холл Москва, Каланчевская, 33
от 500 ₽
2 января пятница
12:00
Москонцерт-холл Москва, Каланчевская, 33
от 800 ₽
3 января суббота
12:00
Москонцерт-холл Москва, Каланчевская, 33
от 500 ₽
4 января воскресенье
12:00
Москонцерт-холл Москва, Каланчевская, 33
от 500 ₽
5 января понедельник
12:00
Москонцерт-холл Москва, Каланчевская, 33
от 800 ₽
6 января вторник
12:00
Москонцерт-холл Москва, Каланчевская, 33
от 800 ₽
7 января среда
12:00
Москонцерт-холл Москва, Каланчевская, 33
от 500 ₽
8 января четверг
12:00
Москонцерт-холл Москва, Каланчевская, 33
от 500 ₽
15:00
Москонцерт-холл Москва, Каланчевская, 33
от 800 ₽
19:00
Москонцерт-холл Москва, Каланчевская, 33
от 800 ₽

В ближайшие дни

Зверский детектив
6+
Драма Детский
Зверский детектив
26 февраля в 11:00 РАМТ
от 3500 ₽
Волшебный Кракатук
6+
Детский Детские елки
Волшебный Кракатук
30 декабря в 12:00 Бенефис
от 1000 ₽
Дедушка Мороз чуть не проспал Новый год
0+
Детские елки Интерактивный Детский
Дедушка Мороз чуть не проспал Новый год
5 января в 13:30 Театр Терезы Дуровой
от 800 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше