Спектакль НЕбалет Щелкунчик: Игра начинается

Премьера рождественского шоу в Москве

27 декабря в 19:00 Москонцерт представит уникальную премьеру оригинального рождественского шоу «НЕбалет Щелкунчик: Игра начинается». Это интригующее цифровое приключение сочетает в себе мистическую сказку Гофмана и вдохновляющую музыку Чайковского, впервые оживленных в формате 2.0.

Сюжет

Действие разворачивается в рождественскую ночь 2035 года, когда происходят чудеса. Обыкновенный монитор становится порталом в удивительный мир компьютерной игры. Главная героиня Мари получает в подарок необычную куклу – Щелкунчика. Сказочный принц ведет ее в мир невероятных приключений, где каждый персонаж – аватар с уникальной историей и судьбой.

Зрителям предстоит не просто наблюдать, но и стать частью этой истории, witness битвы между аналоговым волшебством и виртуальной реальностью. Они смогут совершить цифровое путешествие по уровням игры – от Леденцового луга до дворца Щелкунчика, и, конечно, узнать, чем завершится эта эпичная битва!

Команда постановки

Режиссер-постановщик и сценарист: Вадим Летунов

Художник по костюмам: Анна Тиханушкина

Хореограф: Иван Межевикин

Художник по свету: Антон Гордиенко

Продюсер: Иоланта Запашная

Видеопроекция: Креативная студия АртНови

Не упустите возможность погрузиться в волшебный мир этого оригинального спектакля!