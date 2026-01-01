Неаполитанские песни. Музыкальный спектакль

Неаполитанская траттория в Музыкальной квартире

В этот вечер Музыкальная квартира на Тверской превратится в уютную неаполитанскую тратторию. Простые деревянные столы, смех, разговоры и живая музыка создадут атмосферу, передающую дух Неаполя.

Под звучание рояля оперные звёзды Москонцерта исполнят любимые неаполитанские песни. Эти мелодии уже второй век подряд покоряют сердца зрителей по всему миру. Каждая песня — это как маленький спектакль, рассказывающий истории о ревности и верности, о море и луне, о первой любви и последнем прощании.

Исполнители

На сцене выступят:

Марина Агафонова (сопрано)

Оксана Невежина (меццо-сопрано)

Валентин Суходолец (тенор)

Сергей Абабкин (тенор)

Михаил Ченцов (фортепиано)

Ведущий и режиссёр

В роли ведущего выступит Артём Косыгин, а режиссёрские обязанности возложены на Леонида Лавровского-Гарсиа.

