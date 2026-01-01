Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Доктор Гаф» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Неаполитанские песни. Музыкальный спектакль
Билеты от 500₽
Киноафиша Неаполитанские песни. Музыкальный спектакль

Неаполитанские песни. Музыкальный спектакль

6+
Возраст 6+
Билеты от 500₽

О концерте

Неаполитанская траттория в Музыкальной квартире

В этот вечер Музыкальная квартира на Тверской превратится в уютную неаполитанскую тратторию. Простые деревянные столы, смех, разговоры и живая музыка создадут атмосферу, передающую дух Неаполя.

Под звучание рояля оперные звёзды Москонцерта исполнят любимые неаполитанские песни. Эти мелодии уже второй век подряд покоряют сердца зрителей по всему миру. Каждая песня — это как маленький спектакль, рассказывающий истории о ревности и верности, о море и луне, о первой любви и последнем прощании.

Исполнители

На сцене выступят:

  • Марина Агафонова (сопрано)
  • Оксана Невежина (меццо-сопрано)
  • Валентин Суходолец (тенор)
  • Сергей Абабкин (тенор)
  • Михаил Ченцов (фортепиано)

Ведущий и режиссёр

В роли ведущего выступит Артём Косыгин, а режиссёрские обязанности возложены на Леонида Лавровского-Гарсиа.

Купить билет на концерт Неаполитанские песни. Музыкальный спектакль

Помощь с билетами
Май
17 мая воскресенье
19:00
Музыкальная квартира на Тверской Москва, 1-я Тверская-Ямская, 16/23, стр. 1
от 500 ₽

На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше