Выступление итальянского баритона Мауро Тромбетта — это всегда долгожданное музыкальное событие для ценителей оперного искусства. Тромбетта, чей голос звучал в лучших театрах Европы, является не только выдающимся певцом, но и дирижёром и артистическим директором Римской оперы и Арены ди Верона.
В рамках программы «Неаполитанская серенада» он выступит в Санкт-Петербурге в сотрудничестве с петербургской певицей Александрой Зарянкиной. Их совместные выступления уже успели завоевать любовь публики в Италии, и теперь музыканты готовы поделиться своим искусством с петербургскими зрителями.
В программе прозвучат:
На сцене выступят:
Продолжительность концерта составит 1 час 10 минут. Концерт рекомендован для слушателей старше 6 лет.
Не упустите возможность насладиться великолепием музыки и талантами этих замечательных исполнителей!