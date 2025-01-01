Неаполитанская серенада: Музыка, которая объединяет

Выступление итальянского баритона Мауро Тромбетта — это всегда долгожданное музыкальное событие для ценителей оперного искусства. Тромбетта, чей голос звучал в лучших театрах Европы, является не только выдающимся певцом, но и дирижёром и артистическим директором Римской оперы и Арены ди Верона.

В рамках программы «Неаполитанская серенада» он выступит в Санкт-Петербурге в сотрудничестве с петербургской певицей Александрой Зарянкиной. Их совместные выступления уже успели завоевать любовь публики в Италии, и теперь музыканты готовы поделиться своим искусством с петербургскими зрителями.

Программа концерта

В программе прозвучат:

дуэты из знаменитых опер Джузеппе Верди;

популярные итальянские и неаполитанские песни.

Исполнители

На сцене выступят:

Мауро Тромбетта , баритон (Италия);

, баритон (Италия); Александра Зарянкина , сопрано (лауреат международных конкурсов);

, сопрано (лауреат международных конкурсов); Игорь Егоров, фортепиано (лауреат международных конкурсов).

Дополнительная информация

Продолжительность концерта составит 1 час 10 минут. Концерт рекомендован для слушателей старше 6 лет.

Не упустите возможность насладиться великолепием музыки и талантами этих замечательных исполнителей!