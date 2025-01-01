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Неаполитанская серенада
Киноафиша Неаполитанская серенада

Неаполитанская серенада

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Неаполитанская серенада: Музыка, которая объединяет

Выступление итальянского баритона Мауро Тромбетта — это всегда долгожданное музыкальное событие для ценителей оперного искусства. Тромбетта, чей голос звучал в лучших театрах Европы, является не только выдающимся певцом, но и дирижёром и артистическим директором Римской оперы и Арены ди Верона.

В рамках программы «Неаполитанская серенада» он выступит в Санкт-Петербурге в сотрудничестве с петербургской певицей Александрой Зарянкиной. Их совместные выступления уже успели завоевать любовь публики в Италии, и теперь музыканты готовы поделиться своим искусством с петербургскими зрителями.

Программа концерта

В программе прозвучат:

  • дуэты из знаменитых опер Джузеппе Верди;
  • популярные итальянские и неаполитанские песни.

Исполнители

На сцене выступят:

  • Мауро Тромбетта, баритон (Италия);
  • Александра Зарянкина, сопрано (лауреат международных конкурсов);
  • Игорь Егоров, фортепиано (лауреат международных конкурсов).

Дополнительная информация

Продолжительность концерта составит 1 час 10 минут. Концерт рекомендован для слушателей старше 6 лет.

Не упустите возможность насладиться великолепием музыки и талантами этих замечательных исполнителей!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 18 октября
Культурный центр Елены Образцовой Санкт-Петербург, Невский просп., 65
19:00 от 1000 ₽

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