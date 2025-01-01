Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Не знающий пути & NRAV
Киноафиша Не знающий пути & NRAV

Не знающий пути & NRAV

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Прощальное выступление группы NRAV

Лето подходит к концу, и это отличный момент, чтобы насладиться спокойной и душевной музыкой. В этом контексте особое внимание стоит уделить коллективу NRAV, который готов представить свое прощальное выступление.

Молодой, но уже признанный

NRAV — это молодой коллектив, который радует слушателей акустической музыкой и эмоциональными стихами. Их уникальное звучание сочетает в себе элементы пост-панка и разнообразных музыкальных жанров, что делает каждую их композицию настоящим произведением искусства.

Неизвестный путь

Группа создана под влиянием лучших традиций пост-панка и классики жанра. Их музыка отличается глубиной текстов и эмоциональной насыщенностью, что обязательно тронет каждого зрителя. Если вы еще не знакомы с их работой, это последний шанс услышать их вживую!

Не пропустите

Приходите на прощальное выступление NRAV и ощутите все краски их музыки. Это будет незабываемый вечер, наполненный мелодиями, о которых вы будете долго помнить. Не упустите возможность стать частью этого уникального события!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Челябинск, 23 августа
Пространство Studio 201 Челябинск, Братьев Кашириных, 55
19:00 от 350 ₽

В ближайшие дни

Максим Апрель и Светлана Тернова
16+
Эстрада Шансон
Максим Апрель и Светлана Тернова
12 октября в 19:00 Нор баязет
от 1500 ₽
АК-47 и TGK
18+
Хип-хоп
АК-47 и TGK
27 декабря в 20:00 Центр международной торговли
от 2600 ₽
Pharaoh
16+
Хип-хоп
Pharaoh
16 сентября в 20:00 МТС Live Холл
от 2200 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше