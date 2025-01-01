Меню
Не всякий вор - грабитель
Билеты от 500₽
Киноафиша Не всякий вор - грабитель

Спектакль Не всякий вор - грабитель

16+
Режиссер Александр Зиновьев
Возраст 16+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Комедия недоразумений: спектакль по мотивам Дарио Фо

«Как не всякий прямоугольник является квадратом, так и не всякий вор – грабителем». Именно эту идею развивает спектакль, основанный на пьесе известного итальянского драматурга Дарио Фо. В одноактной комедии вас ждет множество неожиданных поворотов!

Сюжет

Спектакль погружает зрителей в мир забавных недоразумений, возникающих, когда грабитель выбирает не тот дом для своей преступной миссии. Сквозь смех и легкость, история поднимает вопросы морали и человеческой природы.

Идеальное время с близкими

Приглашаем вас собраться с друзьями и родными, чтобы вместе насладиться этой яркой комедией. Великолепная игра актеров и заряд положительных эмоций гарантированы!

О Дарио Фо

Дарио Фо – один из самых влиятельных драматургов XX века. Его произведения отличаются satirическим подходом к социальным проблемам и с легкостью проходят грани между комедией и трагедией. Не упустите возможность увидеть его уникальный стиль на сцене.

Готовьтесь к веселому вечеру, полному итальянских страстей и ярких моментов!

Купить билет на спектакль Не всякий вор - грабитель

Октябрь
3 октября пятница
19:00
КЦ ЗИЛ Москва, Восточная, 4, корп. 1
от 500 ₽

