Не все коту масленица: комедия А. Островского о выборе и судьбе в Театральном особняке

Спектакль «Не все коту масленица» по одноименной пьесе А. Н. Островского приглашает зрителей в мир, где сталкиваются страсти, выборы и судьбы. Главная героиня, бедная девушка Аглая, стоит на распутье: ей предстоит решить, выйти замуж за пожилого и богатого человека или за молодого, но бедного юношу.

Персонажи и конфликты

В центре сюжета также вдова-мать Круглова, которая разрывается между своими амбициями и счастьем дочери. Ахов, который боится остаться в одиночестве на старости лет, и молодой Ипполит, находящий в себе силы противостоять самодурству старшего поколения, добавляют интриги и напряжения в развитие событий.

Творческий коллектив

Режиссером постановки выступает Заслуженный работник культуры РФ Леонид Краснов. В главных ролях зрители увидят:

Дарья Федосеевна Круглова – Лауреат Государственной премии, Заслуженная артистка РФ Елена Стародуб

Ермил Зотыч Ахов – Заслуженный работник культуры РФ Леонид Краснов

Ипполит – Павел Копьев

Агния – Ольга Горбань

Феона – Вера Новикова

Маланья – Варвара Камшилина

Вечные темы и юмор

Островский сам называл свою пьесу «этюдом», но она остается актуальной и сегодня, поднимая вопросы о счастье и любви. Не упустите шанс увидеть, как герои справятся с непростыми обстоятельствами, полными неожиданных поворотов и хорошего юмора.