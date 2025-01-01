Меню
Киноафиша Не все коту масленица

Спектакль Не все коту масленица

12+
О концерте/спектакле

Комедия по одноимённой пьесе А. Н. Островского «Не все коту масленица» в Театральном особняке

Комедия, основанная на одноимённой пьесе А. Н. Островского «Не все коту масленица», погружает зрителей в мир страстей, выборов и судьбы. В центре сюжета — бедная девушка Аглая, стоящая на распутье: выйти замуж за пожилого и богатого мужчину или за молодого, но бедного юношу. Вокруг неё разворачивается драма, полная противоречий и внутренних конфликтов.

Персонажи и их выборы

Вдова-мать Круглова разрывается между амбициями и счастьем дочери. Ахов, пожилой персонаж, боится остаться в одиночестве на склоне лет, в то время как молодой Ипполит находит в себе силы противостоять его самодурству. Каждый из героев сталкивается с непростыми выборами, и их судьбы переплетаются в захватывающем сюжете.

Вечные вопросы о счастье и любви

Островский сам называл свою пьесу «этюдом», однако она остаётся актуальной и сегодня, поднимая важные вопросы о счастье и любви. Спектакль интригует яркими персонажами, неожиданными поворотами сюжета и юмором, что делает его интересным для широкой аудитории.

Режиссёр и актёрский состав

Режиссёр-постановщик — Заслуженный работник культуры РФ Леонид Краснов. В спектакле участвуют:

  • Дарья Федосеевна Круглова — Лауреат Государственной премии, Заслуженная артистка РФ Елена Стародуб
  • Ермил Зотыч Ахов — Заслуженный работник культуры РФ Леонид Краснов
  • Ипполит — Павел Копьев
  • Агния — Ольга Горбань
  • Феона — Вера Новикова
  • Маланья — Варвара Камшилина

Не упустите шанс увидеть, как герои выйдут из сложившейся ситуации. Спектакль обещает быть увлекательным и глубоким, оставляя зрителей с важными размышлениями о любви и жизненных выборах.

Купить билет на спектакль

Расписание

21 сентября
Театральный особняк Москва, Библиотечная, 23
19:00 от 1300 ₽
24 октября
Театральный особняк Москва, Библиотечная, 23
18:30 от 1000 ₽

