Спектакль Не все коту масленица

Комедия по одноимённой пьесе А. Н. Островского «Не все коту масленица» в Театральном особняке

Комедия, основанная на одноимённой пьесе А. Н. Островского «Не все коту масленица», погружает зрителей в мир страстей, выборов и судьбы. В центре сюжета — бедная девушка Аглая, стоящая на распутье: выйти замуж за пожилого и богатого мужчину или за молодого, но бедного юношу. Вокруг неё разворачивается драма, полная противоречий и внутренних конфликтов.

Персонажи и их выборы

Вдова-мать Круглова разрывается между амбициями и счастьем дочери. Ахов, пожилой персонаж, боится остаться в одиночестве на склоне лет, в то время как молодой Ипполит находит в себе силы противостоять его самодурству. Каждый из героев сталкивается с непростыми выборами, и их судьбы переплетаются в захватывающем сюжете.

Вечные вопросы о счастье и любви

Островский сам называл свою пьесу «этюдом», однако она остаётся актуальной и сегодня, поднимая важные вопросы о счастье и любви. Спектакль интригует яркими персонажами, неожиданными поворотами сюжета и юмором, что делает его интересным для широкой аудитории.

Режиссёр и актёрский состав

Режиссёр-постановщик — Заслуженный работник культуры РФ Леонид Краснов. В спектакле участвуют:

Дарья Федосеевна Круглова — Лауреат Государственной премии, Заслуженная артистка РФ Елена Стародуб

Ермил Зотыч Ахов — Заслуженный работник культуры РФ Леонид Краснов

Ипполит — Павел Копьев

Агния — Ольга Горбань

Феона — Вера Новикова

Маланья — Варвара Камшилина

Не упустите шанс увидеть, как герои выйдут из сложившейся ситуации. Спектакль обещает быть увлекательным и глубоким, оставляя зрителей с важными размышлениями о любви и жизненных выборах.