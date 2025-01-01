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Не все дома
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Не все дома

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Импровизационное юмористическое шоу

Приглашаем вас на уникальное событие — «Не все дома»! Это импровизационное шоу, где комики создают театральную постановку в режиме реального времени, не зная заранее сценария.

Как это работает?

На экране появляются реплики персонажей и задания, которые комикам необходимо выполнять. Каждый раз результат оказывается неожиданным и смешным!

Приглашенный гость

На каждом шоу присутствует специальный гость, который обычно получает главную роль в постановке. Это добавляет особую изюминку и делает каждое выступление уникальным.

Оцените выступление

По окончании шоу зрители смогут выбрать лучшего актёра, что превращает вечер в настоящее театральное соревнование.

Не упустите возможность стать частью этого захватывающего и веселого мероприятия! Ждем вас на «Не все дома» — вечере, полном смеха и неожиданностей!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 14 августа
Pravda Bar Екатеринбург, Шейнкмана, 90
20:00 от 400 ₽

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