Импровизационное юмористическое шоу

Приглашаем вас на уникальное событие — «Не все дома»! Это импровизационное шоу, где комики создают театральную постановку в режиме реального времени, не зная заранее сценария.

Как это работает?

На экране появляются реплики персонажей и задания, которые комикам необходимо выполнять. Каждый раз результат оказывается неожиданным и смешным!

Приглашенный гость

На каждом шоу присутствует специальный гость, который обычно получает главную роль в постановке. Это добавляет особую изюминку и делает каждое выступление уникальным.

Оцените выступление

По окончании шоу зрители смогут выбрать лучшего актёра, что превращает вечер в настоящее театральное соревнование.

Не упустите возможность стать частью этого захватывающего и веселого мероприятия! Ждем вас на «Не все дома» — вечере, полном смеха и неожиданностей!