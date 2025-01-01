Меню
18+
Импровизационное юмористическое шоу «Не все дома»

«Не все дома» — это уникальное импровизационное шоу, где комики создают театральную постановку в режиме реального времени. Здесь зрители становятся непосредственными участниками, ведь сценарий держится в секрете до самого момента выступления.

Как это работает?

На экране появляются реплики персонажей и задания, которые комики должны выполнять, используя свои импровизационные навыки. Это делает каждое представление неповторимым и полным неожиданных сюрпризов.

Приглашенные звезды

В каждом шоу участвует приглашенный гость, которому отводится главная роль в постановке. В зависимости от мастерства и харизмы этого актёра, шоу может совершенно измениться, добавляя элемент непредсказуемости и уникальности.

Выбор лучшего актёра

Непременным завершением каждого представления становится голосование зрителей, которые выбирают лучшего актёра вечера. Это позволяет зрителям активно участвовать в процессе и вносить свой вклад в итог выступления.

Не упустите возможность стать частью этого увлекательного театрального эксперимента! «Не все дома» приглашает вас на встречу с миром импровизации и юмора.

Декабрь
Январь
14 декабря воскресенье
20:30
Pravda Bar Екатеринбург, Шейнкмана, 90
от 400 ₽
11 января воскресенье
20:30
Pravda Bar Екатеринбург, Шейнкмана, 90
от 400 ₽

