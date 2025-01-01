Меню
18+
«Не все дома» — импровизационное юмористическое шоу

«Не все дома» — это импровизационное юмористическое шоу, где комики создают театральную постановку на глазах у зрителей. Каждый спектакль уникален, ведь сценарий комики не знают заранее. На экране появляются реплики персонажей и забавные задания, которые артисты обязаны выполнять.

Специальный гость на каждом шоу

В каждой серии к комикам присоединяется приглашенный гость, которому, как правило, достается главная роль в постановке. Это придаёт каждому спектаклю элемент неожиданности и свежести.

Выбор лучшего актёра

В конце шоу зрители становятся судьями и выбирают лучшего актёра вечера. Это добавляет интерактивности и вовлеченности в процесс, создавая атмосферу веселья и неожиданности.

Не упустите шанс стать частью этого увлекательного шоу, где каждый спектакль — это новые эмоции и смех до слёз!

Октябрь
5 октября воскресенье
20:30
Pravda Bar Екатеринбург, Шейнкмана, 90
от 400 ₽

