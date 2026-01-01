Упсала-Цирк ломает стереотипы!
В этом году Упсала-Цирк приглашает зрителей совершить настоящий «прыжок веры» и окунуться в неожиданное и захватывающее новогоднее шоу. На этот раз традиционные представления отойдут на второй план, уступая место эксперименту и веселью, где зрителя ждёт полное разрушение "четвёртой стены".
Что ждёт гостей?
Для кого это шоу?
Для всех, кто готов к необычному новогоднему приключению: семей, пар, детей и взрослых, любителей цирка и тех, кто только хочет познакомиться с его магией. В шатёр Упсала-Цирка можно прийти на руках у родителей, прибежать кувырком или прийти под руку с другом — шоу обещает удивить каждого, кто окажется на Свердловской набережной.
Проводите уходящий год с Упсала-Цирком, оставьте за кулисами всё лишнее и отправьтесь в мир, где новогодняя магия ломает все ожидания!