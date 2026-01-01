Новогоднее шоу от Упсала-Цирка

Упсала-Цирк ломает стереотипы!

В этом году Упсала-Цирк приглашает зрителей совершить настоящий «прыжок веры» и окунуться в неожиданное и захватывающее новогоднее шоу. На этот раз традиционные представления отойдут на второй план, уступая место эксперименту и веселью, где зрителя ждёт полное разрушение "четвёртой стены".

Что ждёт гостей?

Новогодняя программа — с горячим какао в уютной велкам-зоне, интерактивными мастер-классами и праздничной атмосферой.

— с горячим какао в уютной велкам-зоне, интерактивными мастер-классами и праздничной атмосферой. Танцы и прыжки — после представления каждый гость сможет выйти на сцену, чтобы почувствовать себя частью циркового шоу, а финальным аккордом станет вихрь конфетти.

— после представления каждый гость сможет выйти на сцену, чтобы почувствовать себя частью циркового шоу, а финальным аккордом станет вихрь конфетти. Нестандартный подход к новогодним традициям — артисты ломают привычные образы и пересматривают обычаи, оставляя только самое трогательное и волшебное.

Для кого это шоу?

Для всех, кто готов к необычному новогоднему приключению: семей, пар, детей и взрослых, любителей цирка и тех, кто только хочет познакомиться с его магией. В шатёр Упсала-Цирка можно прийти на руках у родителей, прибежать кувырком или прийти под руку с другом — шоу обещает удивить каждого, кто окажется на Свердловской набережной.

Проводите уходящий год с Упсала-Цирком, оставьте за кулисами всё лишнее и отправьтесь в мир, где новогодняя магия ломает все ожидания!