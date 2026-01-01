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Не включай блондинку
Киноафиша Не включай блондинку

Спектакль Не включай блондинку

Постановка
Коляда-театр 18+
Продолжительность 2 часа 30 минут
Возраст 18+

О спектакле

Истории вымышленного города в Коляда-театре

В новой пьесе Николая Коляды «Не включай блондинку» зрители снова погружаются в мир вымышленного города Дощатов. Этот город, не существующий на карте, стал постоянным местом действия многих произведений драматурга и олицетворяет провинциальную Россию, где разворачиваются судьбы его героев.

Сюжет

В центре сюжета — четыре библиотекарши, которые отчаянно держатся за свои рабочие места. Они боятся, что новые хозяева библиотеки могут снести здание, чтобы построить на его месте бизнес-центр. Частые посещения мецената Владимира Николаевича придают надежду на сохранение этого культурного очага. Однако остается вопрос: какова истинная цена этой надежды и чего именно хочет новый хозяин?

Тема перемен

Спектакль затрагивает важные темы старой и новой жизни. На смену привычному приходит нечто новое, и это всегда сопровождается трудностями и болезненными потерями для тех, кто оказывается на обочине истории. Коляда поднимает вопрос справедливости перемен и того, действительно ли новое всегда лучше.

Почему стоит посмотреть?

«Не включай блондинку» — это не просто спектакль о библиотеке, а глубокое размышление о судьбе культуры, о переменах и их последствиях. Каждый зритель найдет в этой пьесе отголоски своего опыта, переживая вместе с героями их страхи и надежды.

Режиссер
Николай Коляда
В ролях
Тамара Зимина
Наталья Гаранина
Антон Макушин
Александр Замураев
Дарья Квасова
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