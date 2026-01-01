Спектакль Не включай Блондинку

Не включай Блондинку
16+
О спектакле

Не включай Блондинку — комедия о страхе перемен по пьесе Николая Коляды

В Доме Актера (г. Екатеринбург) состоится показ комедии «Не включай Блондинку», режиссёр Светлана Забродина. Пьеса Николая Коляды рассказывает историю четырёх библиотекаршей, которые решают спасти свою любимую библиотеку от сноса с помощью танцев и музыки. Однако их усилия могут привести к потере себя и их принципов.

О чём спектакль?

Действие разворачивается в провинциальной библиотеке Дощатова, где царит переполох. Библиотекари ищут мецената, чтобы спасти оазис культуры от разрушения. Они вооружаются зажигательными танцами и громкой музыкой, однако нарастающее новое время поджимает их с тыла.

Главные темы

Спектакль затрагивает важные социальные вопросы, исследуя страх перед переменами. Как сохранить свои принципы, когда жизнь угрожает стать проще и приземлённее? Как не потерять себя, стремясь к спасению библиотеки, но не замечая, как в этом процессе может произойти утрата самого важного?

Актёрский состав

В роли библиотекарей зрители увидят:

  • Анна Степановна — Юлия Корепанова
  • Владимир Николаевич — Иван Неклюдов, Сергей Демин
  • Ольга — Полина Коновалова
  • Марианна — Людмила Шмакова
  • Валентина — Татьяна Костенко
  • Рузанна — Лидия Богинская
  • Андрей — Иван Неклюдов, Сергей Демин

Режиссёры и продюсеры

Режиссёр спектакля — Светлана Забродина. Продюсерами выступают Ирина Поротникова, Артём Аксёнов, Александр Смирнов и Валерий Богинский.

Спектакль заинтересует тех, кто интересуется социальными вопросами и психологическими драмами с элементами комедии, и станет отличным поводом для размышлений о цене надежды и изменениях в жизни.

