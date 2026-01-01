Спектакль Не включай Блондинку

В Доме Актера (г. Екатеринбург) состоится показ комедии «Не включай Блондинку», режиссёр Светлана Забродина. Пьеса Николая Коляды рассказывает историю четырёх библиотекаршей, которые решают спасти свою любимую библиотеку от сноса с помощью танцев и музыки. Однако их усилия могут привести к потере себя и их принципов.
Действие разворачивается в провинциальной библиотеке Дощатова, где царит переполох. Библиотекари ищут мецената, чтобы спасти оазис культуры от разрушения. Они вооружаются зажигательными танцами и громкой музыкой, однако нарастающее новое время поджимает их с тыла.
Спектакль затрагивает важные социальные вопросы, исследуя страх перед переменами. Как сохранить свои принципы, когда жизнь угрожает стать проще и приземлённее? Как не потерять себя, стремясь к спасению библиотеки, но не замечая, как в этом процессе может произойти утрата самого важного?
Режиссёр спектакля — Светлана Забродина. Продюсерами выступают Ирина Поротникова, Артём Аксёнов, Александр Смирнов и Валерий Богинский.
Спектакль заинтересует тех, кто интересуется социальными вопросами и психологическими драмами с элементами комедии, и станет отличным поводом для размышлений о цене надежды и изменениях в жизни.