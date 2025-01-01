Меню
Не в тот рай попал...
Билеты от 600₽
Киноафиша Не в тот рай попал...

Спектакль Не в тот рай попал...

Постановка
Театр на набережной. Родная сцена 12+
Режиссер Федор Сухов
Продолжительность 50 минут
Возраст 12+
Билеты от 600₽

О концерте/спектакле

Путешествие в Бенгалию: спектакль по мотивам Рабиндраната Тагора

Спектакль «Путешествие в Бенгалию» создан в рамках проекта «Путешествуй С НАМИ» (Сказание НАродов МИра). Этот уникальный проект посвящен изучению театром и его студийцами разнообразных исторических эпох и культур, а также творческому наследию их представителей.

О спектакле

Спектакль основан на рассказах, миниатюрах и стихотворениях выдающегося индийского поэта и мыслителя Рабиндраната Тагора. Его произведения отражают богатую культуру Бенгалии и глубину человеческих эмоций. Рабиндранат Тагор стал первым неевропейским лауреатом Нобелевской премии по литературе в 1913 году, что подчеркивает его значимость в мировой литературе.

Что ожидать

Зрители смогут погрузиться в атмосферу Бенгалии, увидеть на сцене яркие образы и услышать мелодичные строки, которые оживят мир, созданный Тагором. Спектакль объединяет в себе элементы поэзии, драмы и музыки, что обещает незабываемые впечатления.

Интересные факты

  • Рабиндранат Тагор родился в 1861 году и стал основателем уникального стиля в индийской поэзии.
  • Его творчество вдохновило множество художников, музыкантов и театральных деятелей по всему миру.
  • «Путешествуй С НАМИ» — это не просто спектакль, а целый проект, который помогает зрителям исследовать культурное наследие различных народов через призму театра.

Приглашаем на спектакль!

Не упустите возможность увидеть «Путешествие в Бенгалию» и насладиться магией театра в сочетании с богатством бенгальской культуры. Спектакль обещает стать ярким событием театрального сезона!

1 ноября
Театр на набережной. Родная сцена Москва, Фрунзенская наб., 48
12:00

Фотографии

Не в тот рай попал...

