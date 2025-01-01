Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Не в тот рай попал...
Билеты от 600₽
Киноафиша Не в тот рай попал...

Спектакль Не в тот рай попал...

Постановка
Театр на набережной. Родная сцена 12+
Режиссер Федор Сухов
Продолжительность 50 минут
Возраст 12+
Билеты от 600₽

О концерте/спектакле

Спектакль «Не в тот рай попал» по рассказам, миниатюрам и стихотворениям выдающегося индийского поэта и философа Рабиндраната Тагора

Спектакль «Не в тот рай попал» основан на рассказах, миниатюрах и стихотворениях выдающегося индийского поэта и философа Рабиндраната Тагора. Это уникальное театральное путешествие погружает зрителей в атмосферу Бенгалии, раскрывая её культурное наследие и разнообразие.

О спектакле

Спектакль был создан в рамках проекта «Путешествуй с НАМИ» (Сказание НАРодов МИра), который посвящён изучению различных исторических эпох и культур. Студийцы театра стремятся познакомить зрителей с творческим наследием выдающихся представителей мировой культуры.

Детали премьеры

Премьера спектакля состоялась 26 мая 2002 года. Продолжительность представления составляет 60 минут без антракта, что делает его идеальным для семейного просмотра.

Возрастные ограничения

Спектакль рекомендуется для зрителей от 7 лет и старше, что позволяет всей семье насладиться увлекательным театральным действием.

Интересные факты

Рабиндранат Тагор стал первым неевропейским лауреатом Нобелевской премии по литературе в 1913 году. Его творчество оказало огромное влияние на литературу и искусство как в Индии, так и за её пределами.

Не упустите возможность погрузиться в мир Бенгалии и насладиться великолепием театрального искусства вместе с «На набережной»!

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
12 октября
Театр на набережной. Родная сцена Москва, Фрунзенская наб., 48
12:00 от 600 ₽

Фотографии

Не в тот рай попал...

В ближайшие дни

Сказка про солдата и Жар-птицу и про глупую царицу
0+
Детский
Сказка про солдата и Жар-птицу и про глупую царицу
20 сентября в 14:00 Детский сказочный театр
от 1500 ₽
Tout paye, или Все оплачено
16+
Комедия
Tout paye, или Все оплачено
4 октября в 19:00 Ленком Марка Захарова
от 1100 ₽
Три сестры
18+
Драма
Три сестры
27 сентября в 21:00 Пространство «Внутри»
от 8000 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше