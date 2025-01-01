Спектакль «Не в тот рай попал» по рассказам, миниатюрам и стихотворениям выдающегося индийского поэта и философа Рабиндраната Тагора

Спектакль «Не в тот рай попал» основан на рассказах, миниатюрах и стихотворениях выдающегося индийского поэта и философа Рабиндраната Тагора. Это уникальное театральное путешествие погружает зрителей в атмосферу Бенгалии, раскрывая её культурное наследие и разнообразие.

О спектакле

Спектакль был создан в рамках проекта «Путешествуй с НАМИ» (Сказание НАРодов МИра), который посвящён изучению различных исторических эпох и культур. Студийцы театра стремятся познакомить зрителей с творческим наследием выдающихся представителей мировой культуры.

Детали премьеры

Премьера спектакля состоялась 26 мая 2002 года. Продолжительность представления составляет 60 минут без антракта, что делает его идеальным для семейного просмотра.

Возрастные ограничения

Спектакль рекомендуется для зрителей от 7 лет и старше, что позволяет всей семье насладиться увлекательным театральным действием.

Интересные факты

Рабиндранат Тагор стал первым неевропейским лауреатом Нобелевской премии по литературе в 1913 году. Его творчество оказало огромное влияние на литературу и искусство как в Индии, так и за её пределами.

Не упустите возможность погрузиться в мир Бенгалии и насладиться великолепием театрального искусства вместе с «На набережной»!