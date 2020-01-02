Спешим представить вам новый спектакль, который обещает стать настоящим театральным праздником! Режиссёр Роман Самгин, любимый ученик Марка Захарова, представит незабываемую комедию по пьесе А. Н. Островского «Не в свои сани не садись!». Это произведение, как известно, наполнено искромётным юмором и глубокими человеческими переживаниями.
На сцене вас ждёт великолепный актёрский состав:
Спектакль «Не в свои сани не садись!» – это не просто театральная постановка, а настоящее погружение в мир российского классического театра. В этом ярком представлении много музыки, песен и движения. Позитивное настроение и романтика романсов создают атмосферу, в которой нет места отчаянию, а только любовь, честность и справедливость.
Вас ждёт более двух часов захватывающего представления, которое подарит вам незабываемые эмоции и впечатления. Не упустите возможность увидеть эту удивительную интерпретацию классики!
Возрастное ограничение: 12+