Не в свои сани не садись! – Искрометная комедия от Романа Самгина

Спешим представить вам новый спектакль, который обещает стать настоящим театральным праздником! Режиссёр Роман Самгин, любимый ученик Марка Захарова, представит незабываемую комедию по пьесе А. Н. Островского «Не в свои сани не садись!». Это произведение, как известно, наполнено искромётным юмором и глубокими человеческими переживаниями.

Звёздный состав

На сцене вас ждёт великолепный актёрский состав:

Народные артисты России Ирина Муравьёва и Сергей Никоненко

Заслуженный артист России Борис Шувалов

Актёр Театра Ермоловой Сергей Кемпо

Светлана Чилей

Актриса Театра Наций Анна Воропаева

Актёр Театра Армии Иван Гришенков

Праздник на сцене

Спектакль «Не в свои сани не садись!» – это не просто театральная постановка, а настоящее погружение в мир российского классического театра. В этом ярком представлении много музыки, песен и движения. Позитивное настроение и романтика романсов создают атмосферу, в которой нет места отчаянию, а только любовь, честность и справедливость.

Приходите и наслаждайтесь!

Вас ждёт более двух часов захватывающего представления, которое подарит вам незабываемые эмоции и впечатления. Не упустите возможность увидеть эту удивительную интерпретацию классики!

Возрастное ограничение: 12+