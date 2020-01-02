Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Не в свои сани не садись!
Киноафиша Не в свои сани не садись!

Спектакль Не в свои сани не садись!

12+
Продолжительность 2 часа 20 минут, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Не в свои сани не садись! – Искрометная комедия от Романа Самгина

Спешим представить вам новый спектакль, который обещает стать настоящим театральным праздником! Режиссёр Роман Самгин, любимый ученик Марка Захарова, представит незабываемую комедию по пьесе А. Н. Островского «Не в свои сани не садись!». Это произведение, как известно, наполнено искромётным юмором и глубокими человеческими переживаниями.

Звёздный состав

На сцене вас ждёт великолепный актёрский состав:

  • Народные артисты России Ирина Муравьёва и Сергей Никоненко
  • Заслуженный артист России Борис Шувалов
  • Актёр Театра Ермоловой Сергей Кемпо
  • Светлана Чилей
  • Актриса Театра Наций Анна Воропаева
  • Актёр Театра Армии Иван Гришенков

Праздник на сцене

Спектакль «Не в свои сани не садись!» – это не просто театральная постановка, а настоящее погружение в мир российского классического театра. В этом ярком представлении много музыки, песен и движения. Позитивное настроение и романтика романсов создают атмосферу, в которой нет места отчаянию, а только любовь, честность и справедливость.

Приходите и наслаждайтесь!

Вас ждёт более двух часов захватывающего представления, которое подарит вам незабываемые эмоции и впечатления. Не упустите возможность увидеть эту удивительную интерпретацию классики!

Возрастное ограничение: 12+

Режиссер
Роман Самгин
Роман Самгин
В ролях
Ирина Муравьева
Ирина Муравьева
Сергей Никоненко
Сергей Никоненко
Борис Шувалов
Сергей Кемпо
Сергей Кемпо
Владимир Фекленко

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Воронеж, 13 октября
Воронежский концертный зал Воронеж, Театральная, 17
19:00 от 1800 ₽

Фотографии

Не в свои сани не садись!

В ближайшие дни

Пьеса, которую нельзя называть
16+
Драма
Пьеса, которую нельзя называть
29 августа в 19:00 Театр «Кот»
от 1400 ₽
Заложники любви
12+
Комедия
Заложники любви
22 октября в 19:00 Воронежский городской дворец культуры
от 2000 ₽
Любовь в квадрате
18+
Комедия
Любовь в квадрате
23 ноября в 19:00 Воронежский концертный зал
от 1500 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше