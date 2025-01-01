Меню
Не унывай!
Киноафиша Не унывай!

Спектакль Не унывай!

Постановка
Театр русской драмы п/р Михаила Щепенко 12+
Режиссер Михаил Щепенко
Продолжительность 1 час 20 минут
Возраст 12+

О спектакле

Сила духа поэмы Твардовского «Василий Теркин» в спектакле Театра Русской драмы

Уникальность поэмы А. Твардовского «Василий Теркин» заключается в том, что ужасы войны изображены не с патологической точностью, вызывающей отчаяние, а с удивительной жизнеутверждающей силой. Даже в самые мрачные моменты звучит призыв: «Не унывай!»

Декорации и музыкальное сопровождение

Декорация-трансформер становится многогранной. Она превращается в гать, по которой через болотистую местность шагает русский солдат, затем – в борт грузовика или в единый щит, защищающий жизни бойцов. Под звуки седьмой симфонии Шостаковича на сцене появится бравый солдат Теркин в исполнении разных актеров. Важно отметить, что образ Теркина отражает лучшую часть каждого воина.

Современное значение

Худрук Театра Русской Драмы Михаил Щепенко подчеркивает: «В Теркине – сила духа несгибаемого народа, вдохновляющего следовать его примеру». Этот пример актуален и в сегодняшнем дне, вдохновляя зрителей верить в себя и свои силы.

Фотографии

Не унывай!
