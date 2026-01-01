Спектакль Не только любовь

Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко 18+
Режиссер Евгений Писарев
Продолжительность 2 часа 10 минут, 1 антракт
Опера «Не только любовь» композитора Родиона Щедрина была написана в 1961 году на либретто Василия Катаняна и основана на рассказах Сергея Антонова. Это произведение стало первым в оперном жанре для Щедрина и отразило дух советской колхозной деревни через призму событий, произошедших через десять лет после окончания Великой Отечественной войны.

В центре сюжета находится председатель колхоза Варвара Васильевна, которая сталкивается с непростым выбором между своими чувствами к молодому парню и профессиональным долгом. Режиссер Евгений Писарев стремится сделать спектакль актуальным для зрителей, привязывая его к исторической эпохе, описанной в либретто.

Импрессионистическая сценография и почти документальные костюмы создают атмосферу, подчеркивающую двойственность звучания музыки, в которой переплетаются лирические элементы с народными частушками и напевами. Режиссер отмечает, что эта опера — история о несостоявшейся любви и о «изломанности душ сильных людей», уничтоженных войной и суровыми условиями колхозного быта, но при этом жаждущих жизни и любви.

Главный дирижер театра Феликс Коробов давно мечтал о постановке этой оперы. Он подчеркивает, что внутри произведения, длительностью около двух часов, заключен широкий спектр эмоций и чувств. Опера охватывает множество сюжетных линий, от иронии и шуток до искреннего страха и глубокой трагедии. По словам Коробова, веселые и сильные страсти оперы не уступают тем, что описаны в «Леди Макбет Мценского уезда».

Не упустите возможность увидеть эту глубокую и эмоциональную оперу на сцене театра!

Апрель
24 апреля пятница
19:00
Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко Москва, Б.Дмитровка, 17
от 1200 ₽

