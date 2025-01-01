Спектакль Не только любовь

Петербургская премьера оперы «Не только любовь» всемирно известного композитора Родиона Щедрина стала знаковым событием театральной жизни. Сам композитор отметил, что это лучшая постановка его произведения.
Опера представляет собой яркий и искрометный спектакль, приближенный к жанру мюзикла. Режиссер Юрий Александров акцентирует внимание на главной теме — любви. Он говорит: «Тема любви вечна и актуальна всегда, независимо от того, в каких декорациях она воплощается».
Спектакль привлекает зрителей свободным вокалом, «открытостью» драматической игры и обилием танцев. В нем смешиваются светлая лирика и ирония, «сочный» жанровый юмор и высокий драматизм. Искушенные меломаны смогут угадать в сюжетных коллизиях параллели с такими произведениями, как «Онегин» и даже «Кармен».
Родион Щедрин, посетивший премьеру постановки театра «Санктъ-Петербургъ Опера», вспомнил о разгромном спектакле 1961 года. «Знаете, почему провалился тот спектакль? Потому что убоялись секса. А вот здесь сегодня не убоялись. И все получилось. Лично я вижу на сцене огромную порцию любви к тем временам и к людям», — отметил композитор.