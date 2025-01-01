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Не только любовь
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Спектакль Не только любовь

Реанимация оперы Родиона Щедрина, одобренная автором
Постановка
Самарский театр оперы и балета 16+
Продолжительность 2 часа 10 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Самарская премьера оперы «Не только любовь»

Петербургская премьера оперы «Не только любовь» всемирно известного композитора Родиона Щедрина стала знаковым событием театральной жизни. Сам композитор отметил, что это лучшая постановка его произведения.

Сюжет и стиль

Опера представляет собой яркий и искрометный спектакль, приближенный к жанру мюзикла. Режиссер Юрий Александров акцентирует внимание на главной теме — любви. Он говорит: «Тема любви вечна и актуальна всегда, независимо от того, в каких декорациях она воплощается».

Драматургия и музыкальность

Спектакль привлекает зрителей свободным вокалом, «открытостью» драматической игры и обилием танцев. В нем смешиваются светлая лирика и ирония, «сочный» жанровый юмор и высокий драматизм. Искушенные меломаны смогут угадать в сюжетных коллизиях параллели с такими произведениями, как «Онегин» и даже «Кармен».

Воспоминания композитора

Родион Щедрин, посетивший премьеру постановки театра «Санктъ-Петербургъ Опера», вспомнил о разгромном спектакле 1961 года. «Знаете, почему провалился тот спектакль? Потому что убоялись секса. А вот здесь сегодня не убоялись. И все получилось. Лично я вижу на сцене огромную порцию любви к тем временам и к людям», — отметил композитор.

Режиссер
Юрий Александров
В ролях
Лариса Поминова
Наталья Воробьева
Виктор Алешков
Владислав Мазанкин
Леонтий Сальенский

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Самара, 24 сентября
Самарский театр оперы и балета Самара, пл. Куйбышева, 1
18:30 от 300 ₽

Фотографии

Не только любовь Не только любовь Не только любовь Не только любовь Не только любовь Не только любовь

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