Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Не только любовь
Киноафиша Не только любовь

Спектакль Не только любовь

Постановка
Концертный зал Мариинского театра 12+
Режиссер Александр Кузин
Продолжительность 2 часа 20 минут, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Премьера оперы «Не только любовь» композитора Родиона Щедрина в концертном зале Мариинского театра

Опера «Не только любовь» основана на рассказе современного российского писателя Сергея Антонова «Тетя Луша». Действие разворачивается в заурядной русской деревне вскоре после окончания Второй мировой войны. Мужчины погибли на фронте, и в деревне остались только женщины и юнцы.

Сюжет и главные герои

Главная героиня оперы, немолодая женщина Варвара (имя изменено с согласия автора либретто Василия Катаняна), влюбляется в молодого юнца. Их отношения наполнены любовным томлением, сексуальным желанием и нерастраченной материнской нежностью. Однако, в деревне существует любовный треугольник: у юнца есть невеста, что приводит к бурному конфликту и печальной развязке. Деревня вновь погружается в скучные будни.

Значение и контекст

Текст одной из частушек подводит итог главной мысли оперы: «Ой, маменька-мать, куда мне любовь девать? То ли по полю развеять, то ли в землю закопать?» Эта фраза отражает безысходность героев и тоску по лучшей жизни.

История постановки

Премьера оперы «Не только любовь» состоялась в Москве, в Большом театре, 25 декабря 1961 года. Постановка вызвала сильное раздражение руководства по культуре. Откровенные фрейдистские мотивы контрастировали с монументальными патриотическими шествиями, характерными для других советских опер. В результате, последующие четыре представления были заменены на «Травиату» Верди. Опера была показана еще три раза, после чего исчезла из репертуара.

Композитор Родион Щедрин сделал значительный вклад в развитие отечественной оперной музыки, и «Не только любовь» остается важным произведением для изучения театрального искусства того времени.

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 5 сентября
Концертный зал Мариинского театра Санкт-Петербург, Писарева, 20, вход с улицы Декабристов, 37
19:00 от 1350 ₽

В ближайшие дни

«БеспринцЫпные чтения». Александр Цыпкин в сольной программе «Старый добрый Цыпкин»
18+
Читки пьес
«БеспринцЫпные чтения». Александр Цыпкин в сольной программе «Старый добрый Цыпкин»
23 октября в 19:00 Дом офицеров
от 2000 ₽
Мнимый больной
12+
Комедия
Мнимый больной
23 сентября в 19:00 Театр эстрады им. Аркадия Райкина
от 1500 ₽
Маскарад
12+
Драма
Маскарад
18 октября в 19:00 Выборгский ДК
от 1000 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше