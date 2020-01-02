Спектакль Не только любовь

Премьера оперы «Не только любовь» композитора Родиона Щедрина в концертном зале Мариинского театра

Опера «Не только любовь» основана на рассказе современного российского писателя Сергея Антонова «Тетя Луша». Действие разворачивается в заурядной русской деревне вскоре после окончания Второй мировой войны. Мужчины погибли на фронте, и в деревне остались только женщины и юнцы.

Сюжет и главные герои

Главная героиня оперы, немолодая женщина Варвара (имя изменено с согласия автора либретто Василия Катаняна), влюбляется в молодого юнца. Их отношения наполнены любовным томлением, сексуальным желанием и нерастраченной материнской нежностью. Однако, в деревне существует любовный треугольник: у юнца есть невеста, что приводит к бурному конфликту и печальной развязке. Деревня вновь погружается в скучные будни.

Значение и контекст

Текст одной из частушек подводит итог главной мысли оперы: «Ой, маменька-мать, куда мне любовь девать? То ли по полю развеять, то ли в землю закопать?» Эта фраза отражает безысходность героев и тоску по лучшей жизни.

История постановки

Премьера оперы «Не только любовь» состоялась в Москве, в Большом театре, 25 декабря 1961 года. Постановка вызвала сильное раздражение руководства по культуре. Откровенные фрейдистские мотивы контрастировали с монументальными патриотическими шествиями, характерными для других советских опер. В результате, последующие четыре представления были заменены на «Травиату» Верди. Опера была показана еще три раза, после чего исчезла из репертуара.

Композитор Родион Щедрин сделал значительный вклад в развитие отечественной оперной музыки, и «Не только любовь» остается важным произведением для изучения театрального искусства того времени.