Не только Гэтсби. Вечеринка в стиле ревущих 20х

Не только Гэтсби: вечеринка в духе 1920-х

Приглашаем вас на роскошную и задорную вечеринку, которая перенесет вас в эпоху джаза, оптимизма и лучших развлечений! «Не только Гэтсби» — это уникальное сочетание американского джаза, веймарского кабаре, русского авангарда и литературных шедевров Ильфа и Петрова.

Погружение в атмосферу 1920-х

Во время вечеринки вы окажетесь в фантастическом мире, где захотите танцевать до утра. Это была эпоха, когда автомобили набирали скорость, юбки становились короче, а танцы — все более зажигательными. Искусство тогда царствовало в стиле ар-деко, а на сценах сияли роскошные шоугёлз. Вера в прогресс и светлое будущее была безоговорочной.

Что вас ждет?

В программе вечеринки: живая музыка, шоу-программа с бурлеском и цирковыми номерами, а также иммерсивные персонажи. Гостей также ждут маркет, фото-зоны и великолепные интерьеры ДК Кристалл.

Организаторы события

Вечеринку организует команда Ladies of Burlesque, известная своими регулярными шоу и мероприятиями на лучших площадках Москвы с 2017 года. Не упустите возможность стать частью этого удивительного события!