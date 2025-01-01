Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Не только Гэтсби. Вечеринка в стиле ревущих 20х
Билеты от 4500₽
Киноафиша Не только Гэтсби. Вечеринка в стиле ревущих 20х

Не только Гэтсби. Вечеринка в стиле ревущих 20х

18+
Возраст 18+
Билеты от 4500₽

О концерте/спектакле

Не только Гэтсби: вечеринка в духе 1920-х

Приглашаем вас на роскошную и задорную вечеринку, которая перенесет вас в эпоху джаза, оптимизма и лучших развлечений! «Не только Гэтсби» — это уникальное сочетание американского джаза, веймарского кабаре, русского авангарда и литературных шедевров Ильфа и Петрова.

Погружение в атмосферу 1920-х

Во время вечеринки вы окажетесь в фантастическом мире, где захотите танцевать до утра. Это была эпоха, когда автомобили набирали скорость, юбки становились короче, а танцы — все более зажигательными. Искусство тогда царствовало в стиле ар-деко, а на сценах сияли роскошные шоугёлз. Вера в прогресс и светлое будущее была безоговорочной.

Что вас ждет?

В программе вечеринки: живая музыка, шоу-программа с бурлеском и цирковыми номерами, а также иммерсивные персонажи. Гостей также ждут маркет, фото-зоны и великолепные интерьеры ДК Кристалл.

Организаторы события

Вечеринку организует команда Ladies of Burlesque, известная своими регулярными шоу и мероприятиями на лучших площадках Москвы с 2017 года. Не упустите возможность стать частью этого удивительного события!

Купить билет на концерт Не только Гэтсби. Вечеринка в стиле ревущих 20х

Помощь с билетами
Октябрь
25 октября суббота
20:00
ДК «Кристалл» Москва, Самокатная, 4, стр. 11
от 4500 ₽

Фотографии

Не только Гэтсби. Вечеринка в стиле ревущих 20х Не только Гэтсби. Вечеринка в стиле ревущих 20х Не только Гэтсби. Вечеринка в стиле ревущих 20х Не только Гэтсби. Вечеринка в стиле ревущих 20х Не только Гэтсби. Вечеринка в стиле ревущих 20х Не только Гэтсби. Вечеринка в стиле ревущих 20х Не только Гэтсби. Вечеринка в стиле ревущих 20х Не только Гэтсби. Вечеринка в стиле ревущих 20х Не только Гэтсби. Вечеринка в стиле ревущих 20х Не только Гэтсби. Вечеринка в стиле ревущих 20х Не только Гэтсби. Вечеринка в стиле ревущих 20х Не только Гэтсби. Вечеринка в стиле ревущих 20х Не только Гэтсби. Вечеринка в стиле ревущих 20х Не только Гэтсби. Вечеринка в стиле ревущих 20х Не только Гэтсби. Вечеринка в стиле ревущих 20х Не только Гэтсби. Вечеринка в стиле ревущих 20х Не только Гэтсби. Вечеринка в стиле ревущих 20х Не только Гэтсби. Вечеринка в стиле ревущих 20х Не только Гэтсби. Вечеринка в стиле ревущих 20х

В ближайшие дни

Stand-Up по-Женски
16+
Юмор
Stand-Up по-Женски
30 ноября в 18:30 Руки вверх!
от 990 ₽
Igonin
18+
Поп
Igonin
22 марта в 20:00 Petter
от 3500 ₽
Большой чёрный стендап концерт
18+
Юмор
Большой чёрный стендап концерт
31 октября в 22:00 Standup Café
от 1000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше