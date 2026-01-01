Спектакль Не стреляйте в экстрасенса!

В ДК «Газ» пройдёт премьера спектакля. В постановке участвуют Татьяна Кравченко, Александр Панкратов-Чёрный, Евгений Папунаишвили и Светлана Антонова. Преуспевающий бизнесмен посмеялся над потусторонним миром, пригласив на спиритический сеанс медиума, который случайно вызвал дух его умершего родственника. Жизнь героя превращается в череду нелепых ситуаций, и он осознает, что шутить с привидениями опасно. Спектакль понравится любителям комедий и неожиданных поворотов сюжета. <p>Премьера спектакля в Нижнем Новгороде! </p><p> В спектакле заняты: </p><ul><li>Татьяна Кравченко</li><li> Александр Панкратов-Чёрный</li><li>Евгений Папунаишвили</li><li>Светлана Антонова</li></ul><p> и другие… </p><p>Преуспевающий бизнесмен решил посмеяться над потусторонним миром и пригласил на спиритический сеанс знаменитого медиума. Маг-шарлатан случайно вызвал дух его умершего родственника. После этого жизнь для него превратилась в настоящий ад… Одна нелепость накладывается на другую, и он понимает, что шутить с привидениями ему вовсе не стоило, а то все может закончиться ….</p>