Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Наследник» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Не стреляйте в экстрасенса!
Киноафиша Не стреляйте в экстрасенса!

Спектакль Не стреляйте в экстрасенса!

16+
Продолжительность 120 минут
Возраст 16+

О спектакле

Премьера мистической комедии «Не стреляйте в экстрасенса!» в Самаре

В Окружном Доме Офицеров (Самара) пройдет долгожданная премьера мистической комедии. Главный герой спектакля — преуспевающий писатель Чарльз Холидей — случайно вызывает дух своей умершей жены во время спиритического сеанса. Это событие кардинально меняет его жизнь, погружая в череду комичных и мистических ситуаций.

Звёздный состав

В постановке заняты известные артисты: народная артистка РФ Татьяна Кравченко исполнит роль Мадам Аркати, народный артист РФ Александр Панкратов-Чёрный — Доктора Бредмена, а Евгений Папунаишвили сыграет Чарльза Холидея. Режиссёр спектакля — Олег Ильин.

Что ожидает зрителей

Спектакль обещает понравиться любителям мистики и чёрного юмора, сочетая в себе элементы театральной комедии и сюрреалистической драмы. Не упустите возможность стать свидетелем этой уникальной истории, которая заставит вас смеяться и задуматься одновременно.

Режиссер
Олег Ильин
В ролях
Александр Панкратов-Черный
Александр Панкратов-Черный
Татьяна Кравченко
Татьяна Кравченко

Купить билет на спектакль Не стреляйте в экстрасенса!

Помощь с билетами
В других городах
Февраль
26 февраля четверг
19:00
Самарский дом офицеров Самара, Шостаковича, 7
от 1500 ₽

В ближайшие дни

Медиаурок. Литература не по учебнику
12+
Экспериментальный Сторителлинг
Медиаурок. Литература не по учебнику
21 марта в 19:00 ДК «Колос»
от 500 ₽
Деревья умирают стоя
12+
Комедийная драма
Деревья умирают стоя
29 марта в 18:00 Место действия
от 1600 ₽
18+
Мелодрама
Ангел влияния
5 марта в 18:30 Дом актера
от 300 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше