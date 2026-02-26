Спектакль Не стреляйте в экстрасенса!

Премьера мистической комедии «Не стреляйте в экстрасенса!» в Самаре

В Окружном Доме Офицеров (Самара) пройдет долгожданная премьера мистической комедии. Главный герой спектакля — преуспевающий писатель Чарльз Холидей — случайно вызывает дух своей умершей жены во время спиритического сеанса. Это событие кардинально меняет его жизнь, погружая в череду комичных и мистических ситуаций.

Звёздный состав

В постановке заняты известные артисты: народная артистка РФ Татьяна Кравченко исполнит роль Мадам Аркати, народный артист РФ Александр Панкратов-Чёрный — Доктора Бредмена, а Евгений Папунаишвили сыграет Чарльза Холидея. Режиссёр спектакля — Олег Ильин.

Что ожидает зрителей

Спектакль обещает понравиться любителям мистики и чёрного юмора, сочетая в себе элементы театральной комедии и сюрреалистической драмы. Не упустите возможность стать свидетелем этой уникальной истории, которая заставит вас смеяться и задуматься одновременно.