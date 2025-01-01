Спектакль Не стоит вызывать его

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18+
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О концерте/спектакле

По мотивам произведения Михаила Булгакова "Спиритический сеанс"

Как спросить тех, кто давно ушел в мир иной? Если у вас крепкие нервы и вы готовы общаться с духами, то вам стоит посетить наш спиритический сеанс!

Встречи с великими личностями
Здесь вы можете встретить таких исторических личностей, как император Наполеон, Гай Цезарь, Калигула, Сократ. Дверь в потусторонний мир открыта для вас!

Испытайте судьбу и откройте для себя истину
Не упустите шанс испытать судьбу, открыть для себя истину и пережить незабываемые ощущения. А самое главное — никогда не известно, кто придет!

 

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 31 июля
Пространство «Замок на Невском» Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
17:30 от 2000 ₽
Санкт-Петербург, 14 августа
Пространство «Замок на Невском» Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
17:30 от 1900 ₽
Санкт-Петербург, 28 августа
Пространство «Замок на Невском» Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
17:30 от 1900 ₽
Санкт-Петербург, 11 сентября
Пространство «Замок на Невском» Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
17:30 от 2000 ₽
Санкт-Петербург, 25 сентября
Пространство «Замок на Невском» Санкт-Петербург, Невский просп., 74–76, 4 этаж
17:30 от 2000 ₽

В ближайшие дни

Два портрета
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Премьера Драма
Два портрета
2 сентября в 19:30 Театр им. Ленсовета
от 800 ₽
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Перформанс Музыка Пластический
Кабаре шоу «ДНК женщины»
31 июля в 19:30 Театр-кабаре «‎Инициация»
от 3000 ₽
Ответ Гиппократа
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Иммерсивный
Ответ Гиппократа
2 августа в 20:30 Иммерсивный театр «Морфеус»
от 3300 ₽
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