Спектакль Не стоит вызывать его

Как спросить тех, кто давно ушел в мир иной? Если у вас крепкие нервы и вы готовы общаться с духами, то вам стоит посетить наш спиритический сеанс!
Встречи с великими личностями
Здесь вы можете встретить таких исторических личностей, как император Наполеон, Гай Цезарь, Калигула, Сократ. Дверь в потусторонний мир открыта для вас!
Испытайте судьбу и откройте для себя истину
Не упустите шанс испытать судьбу, открыть для себя истину и пережить незабываемые ощущения. А самое главное — никогда не известно, кто придет!