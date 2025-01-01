Спектакль Не стоит вызывать его

По мотивам произведения Михаила Булгакова "Спиритический сеанс"

Как спросить тех, кто давно ушел в мир иной? Если у вас крепкие нервы и вы готовы общаться с духами, то вам стоит посетить наш спиритический сеанс!

Встречи с великими личностями

Здесь вы можете встретить таких исторических личностей, как император Наполеон, Гай Цезарь, Калигула, Сократ. Дверь в потусторонний мир открыта для вас!

Испытайте судьбу и откройте для себя истину

Не упустите шанс испытать судьбу, открыть для себя истину и пережить незабываемые ощущения. А самое главное — никогда не известно, кто придет!