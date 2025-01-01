Не Stand Up Леонид Кулаков и Алексей Стахович

Стендап-вечер с Леонидом Кулаковым и Алексеем Стаховичем

Приглашаем вас на незабываемый стендап-вечер, который состоится в уютном баре «Stand Up Patriki». В этот вечер вас ждет заряд положительных эмоций и честного юмора от двух известных комиков.

Леонид Кулаков: Трушный юмор на актуальные темы

Леонид Кулаков — основатель и руководитель бара «Stand Up Patriki». Он известен своим уникальным стилем и открытостью в обсуждении самых острых тем. За его плечами 8 сольных концертов, в которых он делится своей правдой о жизни и событиях, мимо которых невозможно пройти.

Алексей Стахович: Звезда стендапа

Алексей Стахович — резидент популярных проектов «Stand Up на ТНТ» и «Прожарка на ТНТ». Его выступления завораживают публику, а остроумные шутки и наблюдения из жизни делают его одним из самых любимых комиков в стране. Алексей также является участником проекта «Большое шоу» и активным членом команды LABELCOM.

Организационные моменты

Сбор гостей начинается за 30 минут до начала программы. Обратите внимание, что входные билеты не привязаны к конкретному столику или месту у барной стойки. Менеджеры зала помогут вам комфортно расположиться в порядке очереди.

Если вы планируете прийти с компанией, рекомендуем приобретать билеты одним заказом. Если же ваши друзья покупают билеты на разные имена, обязательно сообщите об этом заранее, чтобы вас разместили вместе за одним столом.

Не упустите шанс насладиться великолепным вечером стендапа и зарядиться позитивом на долгое время вперед!