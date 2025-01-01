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Не сошлись характерами
Киноафиша Не сошлись характерами

Спектакль Не сошлись характерами

Постановка
Камерная сцена 16+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль Софьи Рубиной «Не сошлись характерами» в самарском Театре «Камерная сцена»

Театр «Камерная сцена» приглашает зрителей на новую постановку «Не сошлись характерами». Это увлекательная история о жизни обнищавших дворян Прежневых, которые пытаются сохранить видимость своего благородного происхождения.

Сюжет

Дворяне, живущие в маленьком городке Черемухине, кичатся своим статусом перед местными купцами, но на самом деле мечтают о невесте с большим приданым. Главный герой — легкомысленный красавчик из этой семьи, который решает обманом жениться на богатой дочке купца.

Музыка и танцы

Спектакль наполнен музыкой и танцами, что придаёт ему особый шарм. Зрители смогут насладиться не только захватывающим сюжетом, но и театральными шутками, которые добавляют веселья и легкости в повествование.

Интересные факты

Постановка основана на произведении известного русского автора и включает элементы классической комедии. Это отличная возможность для зрителей не только развлечься, но и задуматься о социальных аспектах, которые остаются актуальными и в наше время.

Не упустите шанс стать участником этой увлекательной истории! Билеты на спектакль уже в продаже.

Режиссер
Софья Рубина
В ролях
Ольга Базанова
Дмитрий Борисов
Денис Котыков
Елена Фадеичева
Вера Кавтасьева

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Самара, 10 октября
Камерная сцена Самара, Некрасовская, 27
18:30 от 500 ₽

Фотографии

Не сошлись характерами Не сошлись характерами Не сошлись характерами

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