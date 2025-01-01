Стендап-концерт «Не шумим»

Стендап, который видно. Музыка, которую слышно. Вечер, который запомнится. «Не шумим» — это уникальное шоу, в котором соединяются три стихии: острый стендап, живая музыка и искусство в прямом эфире.

Формат вечера

На сцене комики делятся увлекательными историями и остроумными шутками. Художник в реальном времени создает картины, вдохновленные выступлениями, а музыкальные вставки задают ритм всему вечеру — от первой реплики до финальных аплодисментов.

Участники шоу

На сцене выступят:

Женя Сидоров

Никита Сиротин

Максим Харитонов

Ефим Серкин

Расул Гахраманов

В роли ведущего — Тёма Печерский, который создаст атмосферу легкости и юмора на протяжении всего вечера.

Почему стоит посетить

«Не шумим» — это не просто стендап-концерт, а погружение в яркие эмоции и живое творчество. Не упустите шанс стать частью необычного вечера, который оставит яркий след в вашей памяти!