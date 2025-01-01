Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Не шумим
Билеты от 500₽
Киноафиша Не шумим

Не шумим

18+
Возраст 18+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Стендап-концерт «Не шумим»

Стендап, который видно. Музыка, которую слышно. Вечер, который запомнится. «Не шумим» — это уникальное шоу, в котором соединяются три стихии: острый стендап, живая музыка и искусство в прямом эфире.

Формат вечера

На сцене комики делятся увлекательными историями и остроумными шутками. Художник в реальном времени создает картины, вдохновленные выступлениями, а музыкальные вставки задают ритм всему вечеру — от первой реплики до финальных аплодисментов.

Участники шоу

На сцене выступят:

  • Женя Сидоров
  • Никита Сиротин
  • Максим Харитонов
  • Ефим Серкин
  • Расул Гахраманов

В роли ведущего — Тёма Печерский, который создаст атмосферу легкости и юмора на протяжении всего вечера.

Почему стоит посетить

«Не шумим» — это не просто стендап-концерт, а погружение в яркие эмоции и живое творчество. Не упустите шанс стать частью необычного вечера, который оставит яркий след в вашей памяти!

Купить билет на концерт Не шумим

Помощь с билетами
Октябрь
25 октября суббота
20:00
КЦ ЗИЛ Москва, Восточная, 4, корп. 1
от 500 ₽

В ближайшие дни

Гев Абрамян Сольный концерт
18+
Юмор
Гев Абрамян Сольный концерт
10 октября в 22:00 Coin Event Hall
от 500 ₽
«Стендап Интуиция». Шоу. Съёмка
18+
Юмор
«Стендап Интуиция». Шоу. Съёмка
6 декабря в 17:00 Still Standup Moscow
от 500 ₽
Гарри Поттер и СимфоМультимедия
6+
Живая музыка
Гарри Поттер и СимфоМультимедия
31 октября в 23:55 Московский продюсерский центр
от 1800 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше