Ne Prosto Orchestra - Наруто и Аватар

Концерт саундтреков из «Наруто» и «Аватар»

Приглашаем вас на уникальный концерт «Наруто и Аватар» представленный оркестром NE PROSTO ORCHESTRA. Это событие обещает стать настоящим подарком для всех любителей аниме и зрелищной анимации.

Симфония анимационного эпоса

В исполнении большого симфонического оркестра и хора вас ожидает колоссальный живой звук. Концерт сопровождается видеорядом из лучших моментов легендарнейшего аниме «Наруто» и зрелищного мультфильма «Аватар». Это синтез музыки и визуального искусства создаст незабываемую атмосферу.

Билеты в продаже!

Не упустите свой шанс! Билеты уже в продаже, но места ограничены. Успейте приобрести лучшие места для себя и своих близких.