Ne Prosto Orchestra - Наруто и Аватар
Киноафиша Ne Prosto Orchestra - Наруто и Аватар

Ne Prosto Orchestra - Наруто и Аватар

Продолжительность 2,5 часа

О концерте

Концерт саундтреков из «Наруто» и «Аватар»

Приглашаем вас на уникальный концерт «Наруто и Аватар» представленный оркестром NE PROSTO ORCHESTRA. Это событие обещает стать настоящим подарком для всех любителей аниме и зрелищной анимации.

Симфония анимационного эпоса

В исполнении большого симфонического оркестра и хора вас ожидает колоссальный живой звук. Концерт сопровождается видеорядом из лучших моментов легендарнейшего аниме «Наруто» и зрелищного мультфильма «Аватар». Это синтез музыки и визуального искусства создаст незабываемую атмосферу.

Билеты в продаже!

Не упустите свой шанс! Билеты уже в продаже, но места ограничены. Успейте приобрести лучшие места для себя и своих близких.

Купить билет на концерт Ne Prosto Orchestra - Наруто и Аватар

Март
16 марта понедельник
19:30
Дворец Республики г. Алматы, пр. Достык 56

