Не просто новый год

Новогодний концерт с Ne Prosto Orchestra в Алматы

Уже по традиции для вас прозвучат композиции, связанные с новогодней тематикой! Обновлённая и расширенная программа не оставит никого равнодушным.

Легендарные мировые хиты

На концерте можно будет услышать любимые мелодии из таких кинофильмов, как «Один дома», «Нарния», «Ирония судьбы», «Служебный роман», «Холодное сердце», «Ну, погоди», «Полярный экспресс», «Хранители снов» и «Анастасия». К тому же, вас ждут всеми любимые новогодние песни!

Позитивные эмоции и живой звук

Концерт создан специально для каждого из вас. Подарите не просто новогоднее настроение себе и своим близким вместе с Ne Prosto Orchestra. Откройте для себя океан живого звука и положительных эмоций!