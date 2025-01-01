Не просто новый год в Астане

Новогодний концерт с Ne Prosto Orchestra в Астане

Традиционные музыкальные композиции

Уже по традиции мы приглашаем вас на незабываемый новогодний концерт, где прозвучат популярные композиции, связанные с этой волшебной тематикой. Первый Независимый симфонический оркестр Казахстана, радующий слушателей своей музыкой уже 8 лет, вновь в вашем городе!

Обновленная программа

Не пропустите расширенную программу, которая включает в себя хиты из таких культовых фильмов и мультфильмов, как:

Один дома

Нарния

Ирония судьбы

Служебный роман

Холодное сердце

Ну, погоди

Полярный экспресс

Хранители снов

Анастасия

Кавказская пленница

Кроме того, вас ожидают всеми любимые новогодние песни, которые окутают атмосферой тепла и уюта!

Подарите новогоднее настроение

Концерт создан специально для вас. Не упустите шанс подарить не просто новогоднее настроение себе и своим близким вместе с Ne Prosto Orchestra!

Детям с 5 лет и старше необходимо приобретать билеты.