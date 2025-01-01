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Билеты от 1500₽
Киноафиша Не прощаемся!..

Спектакль Не прощаемся!..

Постановка
Современник. Другая сцена 6+
Возраст 6+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Не прощаемся!.. Вечер памяти в честь 90-летия Валентина Гафта

2 сентября 2025 года на Основной сцене «Современника» пройдет вечер памяти Валентина Гафта — уникального артиста и поэта, чей талант невозможно уместить в привычные рамки. Актёр редкой индивидуальности, Валентин Иосифович всегда был центром притяжения, умел дружить и согревал окружающих своим теплом, оставаясь при этом непримиримым и категоричным.

Программа вечера

«Не прощаемся!..» — вечер, который соберёт на одной сцене близких друзей и коллег Валентина Иосифовича, тех, кому посчастливилось работать с ним, и тех, кто мечтает прикоснуться к наследию великого артиста. Сцена родного театра вновь услышит драгоценные поэтические строки, будет звучать любимая музыка Гафта, а также воспоминания о нём и, конечно, его стихи — о жизни, об искусстве, о том, что неизменно важно. Искренние, от души.

Режиссура и продюсирование

Режиссером вечера выступит художественный руководитель театра «Практика» и главный режиссёр РАМТа Марина Брусникина. «Не прощаемся!..» станет ещё одной её совместной работой с продюсером Леонидом Роберманом, благодаря которой все желающие смогут прикоснуться к наследию великого артиста.

Не упустите возможность стать частью этого уникального события, которое позволит вспомнить и почтить память Валентина Гафта, оставившего яркий след в российском театре.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
2 сентября
Современник. Другая сцена Москва, Чистопрудный б-р, 17
19:00 от 1500 ₽

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