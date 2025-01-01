Не-пресс-конференция в Нетеатре: отвечаем на ваши вопросы

Театральные зрители, у вас есть вопросы о Нетеатре, его спектаклях или людях, которые создают магию на сцене? Не упустите уникальную возможность задать их на не-пресс-конференции, которая состоится в Нетеатре!

Что вас ждет?

На мероприятии вы сможете получить ответы не только на свои вопросы, но и послушать, что волнует других зрителей. Это будет отличная возможность окунуться в атмосферу театра и узнать больше о его закулисье.

Создание памятного видео

Мы планируем записать это событие и создать памятное видео. Кто знает, возможно, вы станете звездой нашего следующего видеоролика!

Когда и где?

Не забудьте отметить в своем календаре дату и время. Подробности о мероприятии можно найти на нашем сайте или по телефону. Мы ждем вас в Нетеатре!

Не упустите шанс стать частью театральной жизни и задать свои вопросы. Ждем вас!