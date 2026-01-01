Спектакль Не покидай свою планету. XIX Зимний международный фестиваль искусств

Не покидай свою планету — спектакль по мотивам «Маленького принца»

Спектакль «Не покидай свою планету», основанный на произведении Антуана де Сент-Экзюпери, станет ярким событием в программе XIX Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи. Показ пройдет на сцене Зимнего театра.

Сюжет и художественное решение

В центре постановки лежит история о взрослении, поиске смысла жизни и ценностей. Режиссер Виктор Крамер предлагает современный взгляд на отношения между людьми и внутренний мир человека, используя ключевые образы из книги.

Спектакль объединяет драматического артиста Константина Хабенского и камерный ансамбль «Солисты Москвы», возглавляемый Юрием Башметом. Эта музыкальная фантазия уже стала традицией фестиваля и приносит в Сочи новые эмоции каждый год.

Уникальные элементы спектакля

«Не покидай свою планету» — это не просто театральная интерпретация известной истории. Это сочетание живой музыки, необычной сценографии и видеоарта. Хабенский же, помимо своей актерской игры, выступает в роли рассказчика, вместе с музыкантами, которые становятся равноправными участниками повествования.

Создание спектакля и музыкальная партитура

Идея положения спектакля была реализована при помощи театра «Современник», где он шел шесть лет. Музыкальная часть была написана композитором Кузьмой Бодровым и включает аранжировки произведений Иоганнеса Брамса и Густава Малера.