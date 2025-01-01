Драматическая баллада «Не покидай меня» Брестского театра драмы на сцене театра «Балтийский дом»

Брестский академический театр драмы имени Ленинского Комсомола Республики Беларусь продолжает свою традицию обращения к военной тематике. Одной из ярких постановок является спектакль «Не покидай меня», который получил название «Баллада об ожидании любви» в прессе.

История и сюжет

Спектакль основан на реальных событиях, происходивших в 1944 году на территории Западной Беларуси, и вдохновлён повестью известного белорусского драматурга Алексея Дударева. В центре сюжета – юные разведчицы, которым едва исполнилось восемнадцать. Перед ними стоит ответственная миссия — уничтожить немецкий узел связи. Эта задача требует не только смелости, но и готовности отдать жизнь за ради выполнения приказа. Как быть, если жизнь только начинается, и впереди еще столько надежд на счастье?

Награды и признание

Спектакль «Не покидай меня» был отмечен на VIII Республиканском фестивале национальной драматургии, где завоевал звание лучшего в номинации «Спектакль театра драмы». Эта награда подтверждает высокое искусство и значимость постановки.

Режиссура

Режиссером спектакля является заслуженный деятель искусств Республики Беларусь Александр Козак, который привнес в постановку глубокий эмоциональный заряд и уникальную интерпретацию событий.

Не упустите возможность увидеть этот пронзительный спектакль о молодых на войне и о бесценности нашей Победы.