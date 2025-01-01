Спектакль «Не покидай меня» в театральной студии при Новошахтинском драматическом театре

Театральная студия Новошахтинской Местной Организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» с гордостью представляет спектакль «Не покидай меня». Это произведение основано на одноименной пьесе белорусского драматурга Алексея Дударева.

История, основанная на реальных событиях

Спектакль переносит зрителей в 1944 год и рассказывает о судьбах четырех девушек-разведчиц, которым предстоит выполнить особое задание. Вчерашние школьницы, мечтающие о любви и мирной жизни, сталкиваются с суровой реальностью войны, которая кардинально меняет их судьбы.

Тематика и послание

Пьеса пронизана философией любви и дружбы, что особенно актуально на фоне трагических событий военного времени. Зрители смогут увидеть, как сильные человеческие чувства помогают персонажам справиться с трудностями и сохранить надежду.

Не упустите возможность

Не пропустите возможность погрузиться в эту трогательную историю на сцене Новошахтинского драматического театра. Спектакль обещает стать не только эмоциональным, но и философским опытом для каждого зрителя.