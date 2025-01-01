Не покидай меня, весна! В. Дашкевич

Концерт в честь юбилея Владимира Дашкевича

Владимир Сергеевич Дашкевич – выдающийся композитор, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, лауреат Государственной премии СССР. Его творческое наследие включает 9 симфоний, 3 оперы, 5 мюзиклов и 5 инструментальных концертов, а также музыку к 30 спектаклям и 90 кинофильмам.

Долгие годы Владимир Дашкевич сотрудничает с народной артисткой России Еленой Камбуровой и Театром музыки и поэзии. В январе 2024 года композитор отметил юбилей, и в честь этого события музыкальный руководитель театра О.И. Синкин вместе с Е.А. Камбуровой и музыкантами подготовили специальный концерт под названием «Не покидай меня, весна».

Программа концерта

В программе концерта представлены как известные, так и менее знакомые произведения. Зрителей ожидает неповторимое звучание:

Реквием (на стихи Анны Ахматовой, фрагмент видеозаписи)

«Журавль по небу летит» (на стихи Юлия Кима, из к/ф "Бумбараш")

«Ходят кони» (на стихи Ю. Кима, из к/ф "Бумбараш")

«Дрожи, буржуй, настал последний бой» (на стихи Юлия Кима, из к/ф "Бумбараш")

«Суровые годы уходят» (на стихи Юлия Кима, из к/ф "Собачье сердце")

«Иерушалаим» (на стихи Юлия Кима)

«Моление о мире» (на стихи Юлия Кима)

«Песня Волшебника» (на стихи Юлия Кима, из к/ф "Обыкновенное чудо")

«Ленинград» (на стихи Осипа Мандельштама)

«Девятнадцатое октября» (на стихи Юлия Кима)

«Сказка» (на стихи Юлия Кима)

«Не покидай меня, весна» (на стихи Юлия Кима, из к/ф "Красавец мужчина")

«Последняя любовь» (на стихи Ф.И. Тютчева)

«Волшебная скрипка» (на стихи Николая Гумилёва)

«Вот опять окно» (на стихи Марины Цветаевой)

«Хорошее отношение к лошадям» (на стихи Владимира Маяковского)

«Скрипка и немного нервно» (на стихи Владимира Маяковского)

«Кинематограф» (на стихи Осипа Мандельштама)

«Сохрани мою речь навсегда» (на стихи Осипа Мандельштама)

«Ослик» (на стихи Овсея Дриза)

«Балаганчик» (на стихи Александра Блока)

«Романс Эльзевиры» (на стихи Юлия Кима)

«Песенка Пепилотты» (на стихи Юлия Кима, из мюзикла "Пеппи Длинный чулок")

Мелодия из к/ф "Зимняя вишня"

Премьера концерта состоялась 22 января 2024 года и вызвала большой интерес у зрителей. Не упустите возможность насладиться уникальной музыкой и поэзией в исполнении талантливых музыкантов!