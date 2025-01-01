Не покидай меня, весна! В. Дашкевич

Концерт в честь юбилея Владимира Дашкевича
Владимир Сергеевич Дашкевич – выдающийся композитор, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, лауреат Государственной премии СССР. Его творческое наследие включает 9 симфоний, 3 оперы, 5 мюзиклов и 5 инструментальных концертов, а также музыку к 30 спектаклям и 90 кинофильмам.
Долгие годы Владимир Дашкевич сотрудничает с народной артисткой России Еленой Камбуровой и Театром музыки и поэзии. В январе 2024 года композитор отметил юбилей, и в честь этого события музыкальный руководитель театра О.И. Синкин вместе с Е.А. Камбуровой и музыкантами подготовили специальный концерт под названием «Не покидай меня, весна».
Программа концерта
В программе концерта представлены как известные, так и менее знакомые произведения. Зрителей ожидает неповторимое звучание:
- Реквием (на стихи Анны Ахматовой, фрагмент видеозаписи)
- «Журавль по небу летит» (на стихи Юлия Кима, из к/ф "Бумбараш")
- «Ходят кони» (на стихи Ю. Кима, из к/ф "Бумбараш")
- «Дрожи, буржуй, настал последний бой» (на стихи Юлия Кима, из к/ф "Бумбараш")
- «Суровые годы уходят» (на стихи Юлия Кима, из к/ф "Собачье сердце")
- «Иерушалаим» (на стихи Юлия Кима)
- «Моление о мире» (на стихи Юлия Кима)
- «Песня Волшебника» (на стихи Юлия Кима, из к/ф "Обыкновенное чудо")
- «Ленинград» (на стихи Осипа Мандельштама)
- «Девятнадцатое октября» (на стихи Юлия Кима)
- «Сказка» (на стихи Юлия Кима)
- «Не покидай меня, весна» (на стихи Юлия Кима, из к/ф "Красавец мужчина")
- «Последняя любовь» (на стихи Ф.И. Тютчева)
- «Волшебная скрипка» (на стихи Николая Гумилёва)
- «Вот опять окно» (на стихи Марины Цветаевой)
- «Хорошее отношение к лошадям» (на стихи Владимира Маяковского)
- «Скрипка и немного нервно» (на стихи Владимира Маяковского)
- «Кинематограф» (на стихи Осипа Мандельштама)
- «Сохрани мою речь навсегда» (на стихи Осипа Мандельштама)
- «Ослик» (на стихи Овсея Дриза)
- «Балаганчик» (на стихи Александра Блока)
- «Романс Эльзевиры» (на стихи Юлия Кима)
- «Песенка Пепилотты» (на стихи Юлия Кима, из мюзикла "Пеппи Длинный чулок")
- Мелодия из к/ф "Зимняя вишня"
Премьера концерта состоялась 22 января 2024 года и вызвала большой интерес у зрителей. Не упустите возможность насладиться уникальной музыкой и поэзией в исполнении талантливых музыкантов!