Не покидай меня, весна! В. Дашкевич
Концерт в честь юбилея Владимира Дашкевича

Владимир Сергеевич Дашкевич – выдающийся композитор, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, лауреат Государственной премии СССР. Его творческое наследие включает 9 симфоний, 3 оперы, 5 мюзиклов и 5 инструментальных концертов, а также музыку к 30 спектаклям и 90 кинофильмам.

Долгие годы Владимир Дашкевич сотрудничает с народной артисткой России Еленой Камбуровой и Театром музыки и поэзии. В январе 2024 года композитор отметил юбилей, и в честь этого события музыкальный руководитель театра О.И. Синкин вместе с Е.А. Камбуровой и музыкантами подготовили специальный концерт под названием «Не покидай меня, весна».

Программа концерта

В программе концерта представлены как известные, так и менее знакомые произведения. Зрителей ожидает неповторимое звучание:

  • Реквием (на стихи Анны Ахматовой, фрагмент видеозаписи)
  • «Журавль по небу летит» (на стихи Юлия Кима, из к/ф "Бумбараш")
  • «Ходят кони» (на стихи Ю. Кима, из к/ф "Бумбараш")
  • «Дрожи, буржуй, настал последний бой» (на стихи Юлия Кима, из к/ф "Бумбараш")
  • «Суровые годы уходят» (на стихи Юлия Кима, из к/ф "Собачье сердце")
  • «Иерушалаим» (на стихи Юлия Кима)
  • «Моление о мире» (на стихи Юлия Кима)
  • «Песня Волшебника» (на стихи Юлия Кима, из к/ф "Обыкновенное чудо")
  • «Ленинград» (на стихи Осипа Мандельштама)
  • «Девятнадцатое октября» (на стихи Юлия Кима)
  • «Сказка» (на стихи Юлия Кима)
  • «Не покидай меня, весна» (на стихи Юлия Кима, из к/ф "Красавец мужчина")
  • «Последняя любовь» (на стихи Ф.И. Тютчева)
  • «Волшебная скрипка» (на стихи Николая Гумилёва)
  • «Вот опять окно» (на стихи Марины Цветаевой)
  • «Хорошее отношение к лошадям» (на стихи Владимира Маяковского)
  • «Скрипка и немного нервно» (на стихи Владимира Маяковского)
  • «Кинематограф» (на стихи Осипа Мандельштама)
  • «Сохрани мою речь навсегда» (на стихи Осипа Мандельштама)
  • «Ослик» (на стихи Овсея Дриза)
  • «Балаганчик» (на стихи Александра Блока)
  • «Романс Эльзевиры» (на стихи Юлия Кима)
  • «Песенка Пепилотты» (на стихи Юлия Кима, из мюзикла "Пеппи Длинный чулок")
  • Мелодия из к/ф "Зимняя вишня"

Премьера концерта состоялась 22 января 2024 года и вызвала большой интерес у зрителей. Не упустите возможность насладиться уникальной музыкой и поэзией в исполнении талантливых музыкантов!

Октябрь
16 октября четверг
19:00
Театр музыки и поэзии Елены Камбуровой Москва, Б.Пироговская, 53/55
от 1500 ₽

