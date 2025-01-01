Не покидай меня, весна! В. Дашкевич

В Театре музыки и поэзии Елены Камбуровой состоится уникальный концерт, посвященный юбилею выдающегося композитора Владимира Дашкевича. Этот талантливый музыкант, заслуженный деятель искусств РФ и лауреат Государственной премии СССР, вошел в историю искусства как автор 9 симфоний, 3 опер и 5 мюзиклов, а также музыки к более чем 120 спектаклям и кинофильмам.
Владимир Дашкевич и народная артистка РФ Елена Камбурова связаны многолетней дружбой и сотрудничеством. В честь юбилея композитора, отмечаемого в январе 2024 года, музыкальный руководитель О. И. Синкин вместе с Е. А. Камбуровой и музыкантами театра подготовили концерт под названием «Не покидай меня, весна!». В программу вошли как известные произведения, так и менее знакомые публике.
В ходе концерта будут представлены разнообразные музыкальные номера:
Кроме того, зрители смогут услышать другие произведения из фильмов и мюзиклов, включая музыку из фильма «Зимняя вишня» и отрывки из мюзикла «Пеппи Длинный чулок». Это даст возможность погрузиться в разнообразие музыкального наследия Дашкевича.
Владимир Дашкевич известен своей способностью делать музыку, которая трогает сердца слушателей. Его работы часто сочетают в себе элементы классической и народной музыки, что делает их особенно привлекательными для широкой аудитории. На концерте «Не покидай меня, весна!» зрители смогут увидеть и услышать неподражаемое искусство исполнения, которое делает каждое произведение живым и актуальным.
Не упустите возможность насладиться этим музыкальным праздником и почувствовать всю глубину и богатство творчества Владимира Дашкевича!