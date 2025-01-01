Не покидай меня, весна! В. Дашкевич

Концерт «Не покидай меня, весна!» в Театре музыки и поэзии Елены Камбуровой

В Театре музыки и поэзии Елены Камбуровой состоится уникальный концерт, посвященный юбилею выдающегося композитора Владимира Дашкевича. Этот талантливый музыкант, заслуженный деятель искусств РФ и лауреат Государственной премии СССР, вошел в историю искусства как автор 9 симфоний, 3 опер и 5 мюзиклов, а также музыки к более чем 120 спектаклям и кинофильмам.

Владимир Дашкевич и народная артистка РФ Елена Камбурова связаны многолетней дружбой и сотрудничеством. В честь юбилея композитора, отмечаемого в январе 2024 года, музыкальный руководитель О. И. Синкин вместе с Е. А. Камбуровой и музыкантами театра подготовили концерт под названием «Не покидай меня, весна!». В программу вошли как известные произведения, так и менее знакомые публике.

Уникальная программа концерта

В ходе концерта будут представлены разнообразные музыкальные номера:

«Реквием» (на стихи Анны Ахматовой, фрагмент видеозаписи)

«Журавль по небу летит» (из к/ф «Бумбараш»)

«Ходят кони» (из к/ф «Бумбараш»)

«Дрожи, буржуй, настал последний бой» (из к/ф «Бумбараш»)

«Суровые годы уходят» (из к/ф «Собачье сердце»)

«Иерушалаим»

«Моление о мире»

«Песня Волшебника» (из к/ф «Обыкновенное чудо»)

«Ленинград» (на стихи Осипа Мандельштама)

«Последняя любовь» (на стихи Ф. И. Тютчева)

«Волшебная скрипка» (на стихи Николая Гумилева)

«Вот опять окно» (на стихи Марины Цветаевой)

«Хорошее отношение к лошадям» (на стихи Владимира Маяковского)

«Кинематограф» (на стихи Осипа Мандельштама)

Кроме того, зрители смогут услышать другие произведения из фильмов и мюзиклов, включая музыку из фильма «Зимняя вишня» и отрывки из мюзикла «Пеппи Длинный чулок». Это даст возможность погрузиться в разнообразие музыкального наследия Дашкевича.

Интересные факты о композиторе

Владимир Дашкевич известен своей способностью делать музыку, которая трогает сердца слушателей. Его работы часто сочетают в себе элементы классической и народной музыки, что делает их особенно привлекательными для широкой аудитории. На концерте «Не покидай меня, весна!» зрители смогут увидеть и услышать неподражаемое искусство исполнения, которое делает каждое произведение живым и актуальным.

Не упустите возможность насладиться этим музыкальным праздником и почувствовать всю глубину и богатство творчества Владимира Дашкевича!