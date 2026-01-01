Не отрекаются любя

Трибьют-концерт Аллы Пугачёвой: классика жанра

Алла Пугачёва — артистка, чьё творчество определило лицо советской и российской эстрады. Её песни полны историй, эмоций и невероятной глубины, а музыка продолжает вдохновлять целые поколения.

На трибьют-концерте прозвучат культовые хиты Примадонны в исполнении старейшей новосибирской группы «Проверено» и молодой, но уже завоевавшей сердца многих слушателей группы «Элли Блэк».

Воспоминания и эмоции

Маргарита Мошкина из группы «Проверено» вспоминает: В моём детстве не было Интернета, и единственным развлечением было прослушивание пластинок. Когда все сказки были заслушаны до дыр, в ход пошли родительские пластинки с музыкой. Алла Пугачёва заряжала радостью и уверенность в том, что всё будет хорошо. Я танцевала под неё с куклами и пыталась подпевать. Кто бы мог подумать, что пройдут годы, а её песни останутся актуальными...

Наследие легенды

Алена Грига из «Элли Блэк» добавляет: Для нас АБ — легенда. А к легенде хочется прикоснуться. С большой любовью вторгнемся в её творчество. Мы всегда за любую интересную идею.

Вечер, посвящённый Примадонне, обещает быть ярким, тёплым и по-настоящему праздничным. Не пропустите это уникальное событие!