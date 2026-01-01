Не отрекаются любя
18+
О концерте

Трибьют-концерт Аллы Пугачёвой: классика жанра

Алла Пугачёва — артистка, чьё творчество определило лицо советской и российской эстрады. Её песни полны историй, эмоций и невероятной глубины, а музыка продолжает вдохновлять целые поколения.

На трибьют-концерте прозвучат культовые хиты Примадонны в исполнении старейшей новосибирской группы «Проверено» и молодой, но уже завоевавшей сердца многих слушателей группы «Элли Блэк».

Воспоминания и эмоции

Маргарита Мошкина из группы «Проверено» вспоминает: В моём детстве не было Интернета, и единственным развлечением было прослушивание пластинок. Когда все сказки были заслушаны до дыр, в ход пошли родительские пластинки с музыкой. Алла Пугачёва заряжала радостью и уверенность в том, что всё будет хорошо. Я танцевала под неё с куклами и пыталась подпевать. Кто бы мог подумать, что пройдут годы, а её песни останутся актуальными...

Наследие легенды

Алена Грига из «Элли Блэк» добавляет: Для нас АБ — легенда. А к легенде хочется прикоснуться. С большой любовью вторгнемся в её творчество. Мы всегда за любую интересную идею.

Вечер, посвящённый Примадонне, обещает быть ярким, тёплым и по-настоящему праздничным. Не пропустите это уникальное событие!

Апрель
17 апреля пятница
21:30
Бродячая собака Новосибирск, Каменская, 32
от 1200 ₽

Николай Гринько
6+
Авторская песня
Николай Гринько
17 мая в 20:00 Бродячая собака
от 1300 ₽
Голоса эпохи. Клавдия Шульженко
12+
Классическая музыка
Голоса эпохи. Клавдия Шульженко
22 марта в 18:00 Новосибирская филармония
Билеты
Калейдоскоп культур
6+
Классическая музыка
Калейдоскоп культур
24 марта в 17:00 Новосибирская консерватория им. Глинки
Билеты
Cтендап-туры топовых комиков в России
Концерты неоклассической музыки на любой вкус
Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
