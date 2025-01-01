Меню
Не открывая глаз
Киноафиша Не открывая глаз

Спектакль Не открывая глаз

12+
Режиссер Анна Кузаева
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 12+

О концерте/спектакле

«Не открывая глаз» — Погружение в мир эмоций и исцеления

Представьте себе путешествие, полное надежды, света и трансформации, которое начинается там, где заканчивается речь. Танцевальный спектакль «Не открывая глаз», созданный хореографом Константином Кейхелем, режиссёром Анной Кузаевой, композитором Константином Чистяковым и художником по свету Ксенией Котеневой, приглашает вас пережить уникальный опыт эмоционального освобождения.

Особенности спектакля

Что делает этот спектакль особенным? Рассмотрим ключевых участников:

  • Константин Кейхель: Известный своим глубоким пониманием человеческого тела и души, Константин создает хореографию, которая позволяет зрителям почувствовать каждую эмоцию героев. Его работа была отмечена престижными наградами, включая Гран-при фестиваля современного танца «Серебряная маска».
  • Константин Чистяков: Композитор, чьи музыкальные произведения наполняют сердца зрителей теплом и светом. Его музыка помогает погрузиться в переживания героев, создавая неповторимую атмосферу, которая сопровождает зрителя на протяжении всего спектакля.
  • Ксения Котенева: Лауреат премии «Золотая Маска», Ксения известна своим уникальным видением сценического освещения. Её талант превращает сцену в живое пространство, где каждый луч света создаёт особую магию, усиливающую драматургию постановки.
  • Анна Кузаева: Дебют Анны Кузаевой как театрального режиссёра особенно ценен её личным опытом и профессиональной эволюцией. Пройдя путь от учёбы в медицинском университете до карьеры креативного продюсера на федеральных каналах, Анна бережно вплетает в постановку тему человеческой стойкости и способности преодолевать препятствия.

Сюжет и впечатления

Спектакль рассказывает историю пары, столкнувшейся с утратой ребенка. Через танец, музыку и свет зрители становятся свидетелями их пути от глубокой скорби к принятию и, наконец, освобождению. Мультимедийное сопровождение и использование лазеров добавляют зрелищности и глубины повествованию.

Терапия для души

Этот спектакль — не просто представление, это терапия для вашей души. Он позволит вам взглянуть на свою жизнь иначе, ощутить силу любви и возможность преодолеть любые трудности. Присоединяйтесь к этому уникальному опыту и откройте для себя новый взгляд на жизнь!

Информация о постановке

Автор, Режиссёр: Анна Кузаева
Хореограф: Константин Кейхель
Композитор: Константин Чистяков
Художник по свету: Ксения Котенёва

Фотографии

Не открывая глаз Не открывая глаз Не открывая глаз Не открывая глаз Не открывая глаз Не открывая глаз Не открывая глаз Не открывая глаз
