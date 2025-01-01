Российский институт театрального искусства – ГИТИС представляет новый спектакль по пьесе А.Н. Островского «Не от мира сего»

Российский институт театрального искусства – ГИТИС с гордостью представляет новый спектакль по пьесе А.Н. Островского «Не от мира сего». Режиссером постановки выступил Александр Цереня, а курс возглавляет Юрий Николаевич Бутусов.

Сюжет и персонажи

В последней пьесе Островского добро и зло сталкиваются в яростном противостоянии, где на кону не только семейное счастье двух молодых супругов, но и спасение их душ. Главная героиня, Ксения, представляет собой образ хрупкой, но сильной личности. Она не от мира сего: её честность и впечатлительность создают вокруг неё ауру света, в то время как темное царство готово её поглотить.

Ксения сталкивается с деспотичной матерью, которая готова принести её в жертву ради ложной святости. Её родная сестра, подстрекаемая коварным женихом, тайно желает ей смерти. А муж, легкомысленный и мятущийся, лишь поздно осознает ценность своей жены и природу своих чувств.

Многослойная борьба

В спектакле борьба за душу Ксении происходит на нескольких уровнях: физическом, пластическом и музыкальном. Персонаж Ксении с гамлетовской флейтой в руке отказывается позволить кому-либо играть своими чувствами. Ксения-актриса задает окружающим прямые и неудобные вопросы, присваивая себе реплики Елохова, чей жизненный опыт и мудрость, безусловно, обогащают её образ.

Несмотря на свою хрупкость, Ксения сильна духом. Ни фанатичная мать, ни её сестра с женихом, мелким бесом Барбарисовым, не могут поколебать её веру. Однако на пути Ксении стоит еще один темный персонаж — Муругов. Этот образ кажется пришедшим из гетевского «Фауста», одетый в гоголевскую красную свитку, что придаёт ему зловещий вид, достойный самой страшной нечисти.

Информация для зрителей

Не упустите возможность увидеть эту напряженную и глубокую историю на сцене ГИТИСа. Спектакль обещает стать важным событием театрального сезона и подарит зрителям множество эмоций и размышлений.