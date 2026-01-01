Спектакль «Не ной». Вечер современной хореографии

Новые грани хореографии в четырех перформансах

В ближайшее время зрители смогут насладиться четырьмя уникальными хореографическими работами, каждая из которых рассказывает свою историю о преодолении и самосознании.

Человек – единый

Хореография и исполнение: Надежда Фролова (Москва)

Этот перформанс посвящён исследованию экосистемы человека, прямо от «тела» к «сознанию». В нём рассматриваются осознанные телесные смыслы на стыке театрального танца, современной хореографии и антропологии. С зрителями делятся размышлениями о том, как с детства мы привыкаем к культуре танца, становясь частью её «языка», даже без специального образования.

Таких не берут в космонавты

Хореография: Александра Райн (Челябинск), Анастасия Голубева (Екатеринбург)

Исполнитель: Анастасия Голубева

Ироничная и пронзительная история о том, как грандиозный старт иногда должен быть отменён. Спектакль поднимает вопрос о мужестве — не в том, чтобы покидать планету, а в том, чтобы остаться и заново научиться жить на Земле. Это спектакль о внутренней силе и привычном стремлении к новым высотам.

Не ной

Хореограф: Александр Фролов (Екатеринбург)

Исполнители: Алексей Антропов, Сергей Збарский, Максим Бородин, Александр Фролов

Независимый проект, созданный для фестиваля «Context. Диана Вишнёва» в 2022 году. В этом спектакле раскрывается тема внутреннего дитя в каждом мужчине, который хочет играть, исследуя границы силы, власти и чувственности. Это размышление о сложности современного мужчины, играющего с серьёзными и опасными аспектами жизни.

К-концепция

Хореограф: Александр Фролов

Исполнители: танцовщики театра «неКвадрат»

Ироничная миниатюра о современном танце, конкурсах и неразделённой любви среди учащихся школы современного хореографического искусства. Спектакль затрагивает важные темы, делая акцент на эмоциях и переживаниях молодого поколения.

Эти спектакли обязательно станут яркими моментами театрального сезона и подарят зрителям множество эмоций и размышлений.