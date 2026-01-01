Спектакль «Не ной». Вечер современной хореографии

В ближайшее время зрители смогут насладиться четырьмя уникальными хореографическими работами, каждая из которых рассказывает свою историю о преодолении и самосознании.
Хореография и исполнение: Надежда Фролова (Москва)
Этот перформанс посвящён исследованию экосистемы человека, прямо от «тела» к «сознанию». В нём рассматриваются осознанные телесные смыслы на стыке театрального танца, современной хореографии и антропологии. С зрителями делятся размышлениями о том, как с детства мы привыкаем к культуре танца, становясь частью её «языка», даже без специального образования.
Хореография: Александра Райн (Челябинск), Анастасия Голубева (Екатеринбург)
Исполнитель: Анастасия Голубева
Ироничная и пронзительная история о том, как грандиозный старт иногда должен быть отменён. Спектакль поднимает вопрос о мужестве — не в том, чтобы покидать планету, а в том, чтобы остаться и заново научиться жить на Земле. Это спектакль о внутренней силе и привычном стремлении к новым высотам.
Хореограф: Александр Фролов (Екатеринбург)
Исполнители: Алексей Антропов, Сергей Збарский, Максим Бородин, Александр Фролов
Независимый проект, созданный для фестиваля «Context. Диана Вишнёва» в 2022 году. В этом спектакле раскрывается тема внутреннего дитя в каждом мужчине, который хочет играть, исследуя границы силы, власти и чувственности. Это размышление о сложности современного мужчины, играющего с серьёзными и опасными аспектами жизни.
Хореограф: Александр Фролов
Исполнители: танцовщики театра «неКвадрат»
Ироничная миниатюра о современном танце, конкурсах и неразделённой любви среди учащихся школы современного хореографического искусства. Спектакль затрагивает важные темы, делая акцент на эмоциях и переживаниях молодого поколения.
