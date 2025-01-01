Спектакль Не новогодние предложения

Театр Егора Черничко с новогодним представлением в Москве

Сватовство, истерика и фарс — в вашем распоряжении спектакль-шутка «Не новогодние предложения», который переносит зрителя в мир чеховского абсурда!

Краткий синопсис

История начинается с парадного появления молодого франта Валентинa Передеркина, который с безумным волнением делает предложение княжне Вере Запискиной. Но это лишь пролог к полноценному хаосу! Вскоре к сюжету присоединяется сосед Иван Васильевич Ломов, который, страдая от сердечных приступов, решает сделать предложение дочери помещика Чубукова – Наталье Степановне.

Кажется, всё обстоит как нельзя лучше, но пустяковый спор о клочке земли приводит к настоящей битве, полной столкновений и истерик!

Что вас ждет в спектакле?

Безумные перепалки: Героев ждет серия ссор, которые завершаются обливаниями водой, обмороками и опасными обвинениями!

Визуальный карнавал: Динамичный свет, неожиданные звуковые эффекты и живая музыка создают атмосферу настоящего праздника.

Искрометный фарс: Актёры ловко балансируют на грани истерики и клоунады, превращая чеховский текст в бурлящий гротеск.

Неожиданный финал: Как закончится эта «война миров»? Свадьба, судебный процесс или истощение? Сюрприза ждите!

Почему стоит пойти на спектакль?

Чехов в новой интерпретации: Уникальное соединение рассказа «Предложение» и классического водевиля создает динамичное действие.

Энергетика live: Непередаваемая живая музыка и активное взаимодействие со зрителями делают представление незабываемым.

Актёрский бенефис: Роли требуют полной самодачи, от нервных срывов до комичных ситуаций.

Антидепрессант: 60 минут непрерывного смеха и остроумия, так присущих чеховским произведениям.

Продолжительность: 60 мин, без антракта. Рекомендуемый возраст: 12+ (энергичный фарс, сцены споров и легкая буффонада).

Исполнители: Валентина Матюшко, Юрий Дунаев, Лариса Шанина, Егор Черничко (пианистка — отдельный важный персонаж постановки!). Инсценировка: Юрий Дунаев.