Не новогодние предложения
Билеты от 500₽
Не новогодние предложения

Спектакль Не новогодние предложения

12+
Режиссер Юрий Дунаев
Продолжительность 1 час
Возраст 12+
Билеты от 500₽

О спектакле

Театр Егора Черничко с новогодним представлением в Москве

Сватовство, истерика и фарс — в вашем распоряжении спектакль-шутка «Не новогодние предложения», который переносит зрителя в мир чеховского абсурда!

Краткий синопсис

История начинается с парадного появления молодого франта Валентинa Передеркина, который с безумным волнением делает предложение княжне Вере Запискиной. Но это лишь пролог к полноценному хаосу! Вскоре к сюжету присоединяется сосед Иван Васильевич Ломов, который, страдая от сердечных приступов, решает сделать предложение дочери помещика Чубукова – Наталье Степановне.

Кажется, всё обстоит как нельзя лучше, но пустяковый спор о клочке земли приводит к настоящей битве, полной столкновений и истерик!

Что вас ждет в спектакле?

  • Безумные перепалки: Героев ждет серия ссор, которые завершаются обливаниями водой, обмороками и опасными обвинениями!
  • Визуальный карнавал: Динамичный свет, неожиданные звуковые эффекты и живая музыка создают атмосферу настоящего праздника.
  • Искрометный фарс: Актёры ловко балансируют на грани истерики и клоунады, превращая чеховский текст в бурлящий гротеск.
  • Неожиданный финал: Как закончится эта «война миров»? Свадьба, судебный процесс или истощение? Сюрприза ждите!

Почему стоит пойти на спектакль?

  • Чехов в новой интерпретации: Уникальное соединение рассказа «Предложение» и классического водевиля создает динамичное действие.
  • Энергетика live: Непередаваемая живая музыка и активное взаимодействие со зрителями делают представление незабываемым.
  • Актёрский бенефис: Роли требуют полной самодачи, от нервных срывов до комичных ситуаций.
  • Антидепрессант: 60 минут непрерывного смеха и остроумия, так присущих чеховским произведениям.

Продолжительность: 60 мин, без антракта. Рекомендуемый возраст: 12+ (энергичный фарс, сцены споров и легкая буффонада).

Исполнители: Валентина Матюшко, Юрий Дунаев, Лариса Шанина, Егор Черничко (пианистка — отдельный важный персонаж постановки!). Инсценировка: Юрий Дунаев.

Купить билет на спектакль Не новогодние предложения

Декабрь
24 декабря среда
20:00
Центральный дом работников искусств Москва, Пушечная, 9/6, стр. 1
от 500 ₽
27 декабря суббота
18:00
Центральный дом работников искусств Москва, Пушечная, 9/6, стр. 1
от 500 ₽

Фотографии

Не новогодние предложения Не новогодние предложения Не новогодние предложения Не новогодние предложения Не новогодние предложения

