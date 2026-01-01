Тур «Погодка нормас!» в Нижнем Новгороде

Концерт в Нижнем Новгороде — это не случайный каприз, а представление нового альбома скейт-панк ансамбля «Не менее пяти оборотов». Этот коллектив, родом с солнечных берегов Обводного канала, готов порадовать своих поклонников.

В рамках тура, приуроченного к выходу свежего альбома «Погодка нормас!», группа покорит миллионы сердец, представляя свою музику в клубах, гаражах и даже в лифтах. Не упустите возможность увидеть их живое выступление!

Скейт-панк, зародившийся в 1980-х, отличается яркой энергией и характерным звучанием. Этот стиль музыки стал неотъемлемой частью молодёжной культуры и вдохновляет многие современные группы. Не менее пяти оборотов переносит в эту атмосферу утренней свободы, наполняя концерты драйвом и весельем.

Присоединяйтесь к нам на этом незабываемом событии и станьте частью музыкального праздника! Приготовьтесь к зарядке эмоциями и непредсказуемым хитам, которые зажгут каждого зрителя! Не пропустите!