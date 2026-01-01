Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Новая тёща» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Не менее пяти оборотов
Киноафиша Не менее пяти оборотов

Не менее пяти оборотов

18+
Возраст 18+

О концерте

Тур «Погодка нормас!» в Нижнем Новгороде

Концерт в Нижнем Новгороде — это не случайный каприз, а представление нового альбома скейт-панк ансамбля «Не менее пяти оборотов». Этот коллектив, родом с солнечных берегов Обводного канала, готов порадовать своих поклонников.

В рамках тура, приуроченного к выходу свежего альбома «Погодка нормас!», группа покорит миллионы сердец, представляя свою музику в клубах, гаражах и даже в лифтах. Не упустите возможность увидеть их живое выступление!

Скейт-панк, зародившийся в 1980-х, отличается яркой энергией и характерным звучанием. Этот стиль музыки стал неотъемлемой частью молодёжной культуры и вдохновляет многие современные группы. Не менее пяти оборотов переносит в эту атмосферу утренней свободы, наполняя концерты драйвом и весельем.

Присоединяйтесь к нам на этом незабываемом событии и станьте частью музыкального праздника! Приготовьтесь к зарядке эмоциями и непредсказуемым хитам, которые зажгут каждого зрителя! Не пропустите!

Купить билет на концерт Не менее пяти оборотов

Помощь с билетами
В других городах
Апрель
12 апреля воскресенье
19:00
Alcatraz Нижний Новгород, Почаинская, 17с
от 700 ₽

В ближайшие дни

Стендап, открытый микрофон
18+
Юмор
Стендап, открытый микрофон
9 апреля в 19:30 Improv Club
Билеты
Стендап, открытый микрофон
18+
Юмор
Стендап, открытый микрофон
5 мая в 19:30 Improv Club
Билеты
Комедийная импровизация
18+
Юмор
Комедийная импровизация
15 мая в 19:30 Improv Club
Билеты
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше