Экологическая сказка в Новосибирском театре кукол

Новосибирский театр кукол представляет экологическую сказку для детей — «Не кормите Мусорного дракона». Это увлекательная история о важности заботы о природе, написанная специально для театра в Год экологии в России. Спектакль предназначен для дошкольников и младших школьников, но будет интересен и их родителям.

Сюжет

Главные герои — брат и сестра, приехавшие в деревню к дедушке. На радостях от свободы на природе, дети начинают шалить и сорить, пока не встречают Мусорного дракона. Этот зловредный монстр питается мусором, который люди выбрасывают где попало, и мечтает разрушить природу.

Дети понимают, что природа в опасности, и решают противостоять мусорному чудищу. Но справятся ли они без помощи зрителей?

О спектакле и его значении

Эта сказка учит детей важности чистоты и бережного отношения к окружающей среде. Вместе с героями маленькие зрители узнают, почему нельзя сорить и как даже один небольшой мусорный «дракон» может навредить всей природе. Спектакль помогает детям понять, что каждый может внести вклад в защиту окружающего мира.

Уникальность постановки

«Не кормите Мусорного дракона» — эксклюзивная пьеса, написанная специально для Новосибирского театра кукол. Подобной постановки нет в других театрах, что делает её по-настоящему уникальной и актуальной для современного зрителя.