Пластический спектакль «Не дуры» в театре Семьянюки

Театр Семьянюки представляет пластический спектакль «Не дуры», который погружает зрителей в увлекательную историю о двух персонажах, чьи судьбы пересекаются в самых неожиданных обстоятельствах. Спектакль исследует темы любви, ненависти и сложных родственных отношений, выходящих за рамки времени и пространства.

Сюжет и вдохновение

Основой для спектакля послужила цитата из произведения Н. Э. Гейнце «Князь Тавриды», написанного в 1895 году: «Годы шли; всё хорошеющая княжна Зинаида Сергеевна возбуждала всё большую и большую ненависть со стороны своей двоюродной сестры, пока наконец не случилось обстоятельство, доведшее это „родственное чувство“ до своего апогея.» Эта фраза прекрасно передает суть взаимоотношений главных героев, которые вынуждены сталкиваться друг с другом вновь и вновь.

О спектакле

«Не дуры» — это не только визуально захватывающее представление, но и глубокая психологическая драма. Зрители смогут увидеть, как с течением времени меняются чувства и мотивации персонажей, что делает спектакль актуальным для любого поколения.

Приходите и погружайтесь в мир эмоций и пластики, который подарит вам театр Семьянюки!