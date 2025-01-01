Психологическая драма в двух действиях

«И жили они долго и счастливо, пока не перепутали телефоны...». Это начало банального ужина давних друзей, который неожиданно трансформируется в социальный эксперимент. В ходе вечеринки друзья принимают решение: отключить пароли на своих телефонах и одновременно раскрыть все, что скрыто внутри.

На этом спектакле, созданном Артемом Данином по мотивам фильма «Идеальные незнакомцы» Паоло Дженовезе, зрители станут свидетелями того, как привычная атмосфера дружеского общения может обернуться непредсказуемыми последствиями. Каждый из друзей узнает нечто неожиданное о близких, и сама возможность доверительных отношений оказывается под вопросом.

Темы спектакля

Это сложный разговор о главных человеческих ценностях — дружбе, верности и любви, которые подвергаются сомнению на обычном ужине. Артисты Театра Современной драматургии проведут эксперимент, задавая вопрос: что произойдет, если снять все барьеры и прочитать, что скрыто за экранами мобильных устройств?

Что скрывают близкие?

Телефон в спектакле становится своего рода ящиком Пандоры. Какие тайны таят в себе друзья? Насколько доверителен у них диалог? Правдивы ли молодожены? И сможет ли дружба выстоять перед натиском открывшихся секретов? На сколько мы можем доверять друг другу? Как быстро наша жизнь может разрушиться из-за поступившего сообщения?

«Этот спектакль — эмоциональный ядерный взрыв, разрушающий пространство с каждым входящим сообщением». Зрители приглашаются to исследовать эти важные вопросы в увлекательной и напряженной атмосфере спектакля. Не пропустите шанс стать свидетелем этой психологической драмы!