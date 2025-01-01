Не дорогая Елена Сергеевна. Социальная драма

Что такое мораль? Каковы цели жизни и что мы готовы сделать ради их достижения? Эти вопросы поднимает спектакль «Не дорогая Елена Сергеевна», ставящий акцент на различиях между поколениями. Режиссер Артем Данин представляет свою трактовку советской пьесы Людмилы Разумовской, добавляя в название частичку «Не», что точно отражает статус-кво взаимоотношений двух поколений.

Конфликт поколений и современные ценности

Кто способен понять нынешнюю молодежь? Современные молодые люди зачастую считаются готовыми идти на всё ради достижения своих целей. Это явление во многом объясняется условиями жизни, в которых они растут. Но действительно ли такие методы оправданы? Иногда, стремясь к мечте, молодежь пренебрегает такими понятиями, как честь, совесть и достоинство.

А что важнее: добиться своего любыми средствами или остаться человеком, сохраняющим ценности, которые передавались из поколения в поколение? Спектакль задает эти непростые вопросы и предлагает зрителям задуматься о том, кто же на самом деле прав: отцы или дети? Существует ли компромисс, который поможет разобраться в конфликте поколений?

Суть спектакля

«Не дорогая Елена Сергеевна» исследует проблему, лежащую в основе фразы «Цель оправдывает средства». В спектакле школьники приходят на день рождения своей учительницы, но не по причине уважения, а лишь для того, чтобы тайком исправить свои оценки. Так в быту возникает вопрос о том, что такое мораль в современном мире и действительно ли она нужна.

Создатели спектакля

Режиссер: Артем Данин

Артем Данин Драматург: Мариус фон Майнбург

Мариус фон Майнбург Светооператоры: Владислав Пельд, София Баруленкова

Владислав Пельд, София Баруленкова Звукорежиссеры: Таисия Финягина, Артем Синихчанц

В ролях