Не быть лохом
18+
Продолжительность 3 часа
О спектакле

Привет! Я - Стас Бондарев. Последние двадцать лет жизни я последовательно пытался кем-то стать: классным парнем, звездой университета, выдающимся актером, гениальным каппером, зарабатывающим на ставках, бойцом UFC, укладывающим людей спать в клетке. Я все время пытался. Не быть слабым. Не быть жалким. Не быть бедным. Не быть тем, кого можно унизить. И так незаметно привычка выжить превратилась в привычку не быть собой. Из этой привычки выросла целая жизнь. Моя. И мой моноспектакль - «Не быть лохом». Это история про меня, про отца и мать, про стыд и бедность, про попытки заслужить любовь, выжить и не провалиться в ощущение собственной ничтожности. Будет и смешно, и грустно. И грустно, и смешно. Приходите – поговорим откровенно. С самими собой.

Режиссер
Станислав Бондарев
В ролях
Станислав Бондарев
