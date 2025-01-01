Меню
Не бросайте пепел на пол
Киноафиша Не бросайте пепел на пол

Спектакль Не бросайте пепел на пол

12+
Возраст 12+
О концерте/спектакле

Спектакль-фантасмагория на двоих

Приглашаем зрителей на спектакль-фантасмагорию, в котором есть всё: напряжённые драматические моменты, философская глубина и комические ситуации, порой доходящие до абсурда.

Сюжет

Герои спектакля — совершенно разные люди, чьи пути никогда не должны пересечься. Однако, волею случая, богатый столичный бизнесмен оказывается в заброшенном посёлке, где встречает весьма странную местную жительницу. Вечные проблемы смысла жизни, любви и достижения счастья получают новое и оригинальное звучание в этой мистической мелодраме.

Актёры

В ролях:

  • Он — Сергей Вакула
  • Она — Кристина Галкевич

Режиссура

Спектакль поставил Алексей Шумилин, преподаватель мастерства актёра и практической режиссуры, заместитель заведующего кафедрой драматического искусства Института театрального искусства имени И.Д. Кобзона. Алексей также является автором оригинального психофизического актёрского тренинга, основанного на системах К.С. Станиславского и М.П. Чехова.

Не упустите возможность насладиться этим уникальным театральным опытом!

Ноябрь
7 ноября пятница
19:00
КЦ «Меридиан» Москва, Профсоюзная, 61
