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Не боюсь, что люблю
Киноафиша Не боюсь, что люблю

Спектакль Не боюсь, что люблю

16+
Продолжительность 1 час, без антракта
Возраст 16+

О спектакле

Моноспектакль, вдохновленный поэзией Беллы Ахмадулиной

Весенний апрель, прогулки под капель, романтические свидания и признания — именно в такую атмосферу приглашает зрителя моноспектакль «Не боюсь, что люблю». Актриса Алена Малкова, вдохновленная творчеством великой поэтессы Беллы Ахмадулиной, проводит зрителя через поэтическое путешествие, которое отражает все этапы взросления души женщины: от юной девочки до зрелой личности.

Путь взросления и поиска себя

Алена Малкова погружает в чувственный мир Ахмадулиной, чьи стихи когда-то потрясли её своей необычной глубиной, смелой эмоциональностью и неповторимым стилем. На сцене актриса показывает путь героини через любовь, боль, радость, разочарования и творчество. Этот спектакль — честный и искренний разговор с собой и со зрителем, без излишней драматичности, но с глубокими вопросами: «Кто я?» и «В чем мое предназначение?».

Постановка о любви и предназначении

В авторской постановке Малкова деликатно ведет зрителя через сложные чувства и переживания, показывая, что даже через боль и предательство можно найти свет. Поэзия Ахмадулиной звучит в спектакле живо и актуально, напоминая о важности поиска себя в любви и жизни.

Моноспектакль — это не просто художественное произведение, это личный диалог актрисы со зрителем, наполненный искренностью и светом, который затрагивает самые тонкие струны души.

Режиссер
Алена Малкова
В ролях
Алена Малкова

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В других городах
Август
Сентябрь
22 августа суббота
18:00
Свердловский театр драмы Екатеринбург, Октябрьская пл., 2
от 750 ₽
30 сентября среда
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Свердловский театр драмы Екатеринбург, Октябрьская пл., 2
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